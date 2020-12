Madžarski mediji: Za razkritjem Szajerja stoji nemška obveščevalna služba

Medtem ko številni opozarjajo na Szajerjevo dvoličnost, saj je madžarski politik velik podpornik t. i. tradicionalne družine in krščanskih vrednot, pa madžarski mediji poskušajo pozornost preusmeriti drugam in iščejo domnevne skrite agende, ki stojijo za policijsko racijo v središču Bruslja.

Na Madžarskem namreč poskušajo javnosti dopovedati, da je policijsko akcijo organizirala nemška obveščevalna služba, ki si prizadeva prizadejati udarec "poljsko-madžarski vojni za neodvisnost v Bruslju", ki poteka med zahodnimi in vzhodnimi članicami EU zaradi spora glede vladavine prava.

Odbor za nacionalno varnost bo zato preiskoval domnevno vpletenost Nemčije v razkritje Szajerja. V preiskavi bo skušal ugotoviti, ali je bil namen razkritja pravzaprav politični pritisk na Viktorja Orbana in njegove zaveznike ter povračilni udarec za madžarski veto na dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o mehanizmu, s katerim bi izplačila evropskih sredstev pogojevali z vladavino prava. O dokazih glede vpletenosti tujih obveščevalnih služb v razkritje škandala naj bi kmalu govoril tudi madžarski zunanji minister. Na Madžarskem sicer ne trdijo, da so Szajerja zvabili na zabavo, ampak da se je racija zgodila, ker so vedeli, da se je bo Fideszov evropski poslanec udeležil, s tem pa so želeli osramotiti Madžarsko.

Madžarski mediji ne navajajo podrobnosti dogajanja v stanovanju v središču Bruslja, temveč le pišejo, da so Szajerja prijeli na hišni zabavi ter da je v težavah zaradi kršenja ukrepov. O tem, da je šlo za gejevsko zabavo oziroma orgijo, mediji v naši vzhodni sosedi ne pišejo.