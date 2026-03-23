Madžarski minister med sestanki članic EU klical Lavrova?

Szijjarto je po podatkih preiskave časnika Washington Post, ki se med drugim sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika, Moskvi več let posredoval zaupne informacije, o katerih se je razpravljalo na srečanjih ministrov ali voditeljev članic EU, poročata portala Politico in Euronews.

Minister naj bi med premori tudi klical svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova, da bi ga seznanil z vsebino razprav in mu predlagal možne ukrepe, ki bi jih lahko sprejele ruske oblasti, še navaja poročilo.

Po navedbah neimenovanega vira v EU, na katerega se sklicuje Washington Post, je bila "Rusija že leta praktično prisotna na vsakem zasedanju članic EU".

Evropska unija na nove obtožbe ne bo uradno odgovorila zaradi morebitnega vpliva na madžarske volitve, ki bodo 12. aprila, je za Politico pojasnilo pet evropskih diplomatov in uradnikov, ki so ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi poročila.