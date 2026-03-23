Tujina

Madžarski minister med sestanki članic EU klical Lavrova?

Ljubljana , 23. 03. 2026 09.36 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto naj bi Rusom izdajal zaupne informacije o vsebini zasedanj ministrov ali voditeljev članic EU, navaja sobotno poročilo ameriškega časnika Washington Post. Budimpešta obtožbe zanika, poljski premier Donald Tusk pa je v odzivu dejal, da ga to ne bi presenetilo.

Szijjarto je po podatkih preiskave časnika Washington Post, ki se med drugim sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika, Moskvi več let posredoval zaupne informacije, o katerih se je razpravljalo na srečanjih ministrov ali voditeljev članic EU, poročata portala Politico in Euronews.

Minister naj bi med premori tudi klical svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova, da bi ga seznanil z vsebino razprav in mu predlagal možne ukrepe, ki bi jih lahko sprejele ruske oblasti, še navaja poročilo.

Po navedbah neimenovanega vira v EU, na katerega se sklicuje Washington Post, je bila "Rusija že leta praktično prisotna na vsakem zasedanju članic EU".

Evropska unija na nove obtožbe ne bo uradno odgovorila zaradi morebitnega vpliva na madžarske volitve, ki bodo 12. aprila, je za Politico pojasnilo pet evropskih diplomatov in uradnikov, ki so ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi poročila.

"Novica, da Orbanovi sodelavci Moskvo podrobno obveščajo o zasedanjih Sveta EU, nikogar ne bi smela presenetiti. O tem smo že dolgo sumili. To je eden od razlogov, zakaj prevzamem besedo le, kadar je to nujno potrebno, in povem le toliko, kolikor je potrebno," je v nedeljo na omrežju X zapisal poljski premier Tusk, ki je na volitvah v boju proti madžarskemu premierju Viktorju Orbanu podprl opozicijskega voditelja Petra Magyarja.

Oglasil se je tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je na omrežju X delil navedbe iz poročila Washington Posta in zraven zapisal: "To bi pojasnilo marsikaj, Peter".

"Lažne novice, kot vedno. Lažete, da bi podprli stranko Tisza in na Madžarskem vzpostavili provojno marionetno vlado. Tega ne boste dosegli," pa je v odzivu prav tako na omrežju X zapisal Szijjarto.

Madžarska opozicijska stranka Tisza, ki jo vodi Magyar, ima glede na javnomnenjske ankete, ki jih zbira in analizira Politico, trenutno z 48-odstotno podporo nekaj manj kot 10 odstotnih točk prednosti pred Orbanovo vladajočo stranko Fidesz.

Trumpov rok se izteka, število napadov se povečuje

Zmaga Ukrajini
23. 03. 2026 10.43
Tisza ima 48% podporo, Fidesz pa 38%. Kar velika razlika. In očitno tako kot pri nas ni uspelo Mossadu, tudi na Madžarskem očitno ne bo uspelo mosskvičem. No, pa saj je prav, da madžarski narod končno zadiha in se znebi skorumpiranega diktatorja.
BMReloaded
23. 03. 2026 10.35
Naslednjih nekaj ur bo kljucnih...pa to
markan3
23. 03. 2026 10.38
zna kar fajn Fsekati ... pa to 😁
Kimberley Echo
23. 03. 2026 10.30
Naj bi...
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To se zgodi z mlekom, ko ga predelajo: resnica, ki preseneti vsakogar
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
