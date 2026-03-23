Madžarski minister med sestanki članic EU klical Lavrova?

Szijjarto je po podatkih preiskave časnika Washington Post, ki se med drugim sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika, Moskvi več let posredoval zaupne informacije, o katerih se je razpravljalo na srečanjih ministrov ali voditeljev članic EU, poročata portala Politico in Euronews.
Minister naj bi med premori tudi klical svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova, da bi ga seznanil z vsebino razprav in mu predlagal možne ukrepe, ki bi jih lahko sprejele ruske oblasti, še navaja poročilo.
Po navedbah neimenovanega vira v EU, na katerega se sklicuje Washington Post, je bila "Rusija že leta praktično prisotna na vsakem zasedanju članic EU".
Evropska unija na nove obtožbe ne bo uradno odgovorila zaradi morebitnega vpliva na madžarske volitve, ki bodo 12. aprila, je za Politico pojasnilo pet evropskih diplomatov in uradnikov, ki so ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi poročila.
"Novica, da Orbanovi sodelavci Moskvo podrobno obveščajo o zasedanjih Sveta EU, nikogar ne bi smela presenetiti. O tem smo že dolgo sumili. To je eden od razlogov, zakaj prevzamem besedo le, kadar je to nujno potrebno, in povem le toliko, kolikor je potrebno," je v nedeljo na omrežju X zapisal poljski premier Tusk, ki je na volitvah v boju proti madžarskemu premierju Viktorju Orbanu podprl opozicijskega voditelja Petra Magyarja.
Oglasil se je tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je na omrežju X delil navedbe iz poročila Washington Posta in zraven zapisal: "To bi pojasnilo marsikaj, Peter".
"Lažne novice, kot vedno. Lažete, da bi podprli stranko Tisza in na Madžarskem vzpostavili provojno marionetno vlado. Tega ne boste dosegli," pa je v odzivu prav tako na omrežju X zapisal Szijjarto.
Madžarska opozicijska stranka Tisza, ki jo vodi Magyar, ima glede na javnomnenjske ankete, ki jih zbira in analizira Politico, trenutno z 48-odstotno podporo nekaj manj kot 10 odstotnih točk prednosti pred Orbanovo vladajočo stranko Fidesz.
