Madžarski minister naj bi priznal delovanje v korist Rusije

Glede na ugotovitve preiskovalnih novinarjev, ki jih je danes objavil konzorcij več medijev, v katerem sodelujeta TheInsider in VSquare, si je Budimpešta prizadevala za odpravo sankcij proti bogatim ruskim poslovnežem in se izrekla proti nadaljnjim ukrepom, ki bi prizadeli t. i. rusko floto v senci, poroča Politico.
V ugotovitvah mediji navajajo prepise klicev med Peterjem Szijjartom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom ter namestnikom ministra za energetiko Pavlom Sorokinom.
"Na voljo sem vam," naj bi dejal Szijjarto Lavrovu. Domnevno naj bi obljubil podporo prizadevanjem za umik sestre ruskega milijarderja Ališerja Usmanova, tesnega sodelavca Vladimirja Putina, s seznama sankcij EU.
"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto po poročanju AFP odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem. "Že prej smo vedeli, da tuje obveščevalne službe prestrezajo moje telefonske pogovore," je sporočil na Facebooku. Toda zdaj so "prisluškovalci lahko videli, da sem isto govoril zasebno in javno," je dodal.
Potrdil je, da se je redno usklajeval z več zunanjimi ministri iz držav, ki niso članice EU, "glede zadev, povezanih s sankcijami".
Po prepričanju Szijjarta ti posnetki ne prinašajo nobenih novih informacij, saj Madžarska zelo pogosto javno izraža nasprotovanje sankcijam, ki ne koristijo madžarskim interesom.
"Že štiri leta pravimo, da je politika sankcij neuspešna in da povzroča več škode EU kot Rusiji," je dejal Szijjarto in dodal, da "Madžarska nikoli ne bo pristala na sankcije proti posameznikom ali podjetjem, ki so pomembni za našo energetsko varnost ali za doseganje miru".
Szijjartovo prijateljstvo z Lavrovom še nikoli doslej ni bilo dokumentirano, razkriti telefonski klici pa dokazujejo polni obseg njunega tesnega odnosa, je objavil konzorcij, povzema AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.