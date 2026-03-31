Tujina

Madžarski minister naj bi priznal delovanje v korist Rusije

Budimpešta, 31. 03. 2026 15.48 pred 28 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Sergej Lavrov in Peter Szijjarto

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je priznal, da je v Evropski uniji deloval v korist ruskih interesov, je navedeno v sveže objavljenih ugotovitvah preiskovalnih novinarjev, ki temeljijo na posnetkih in prepisih njegovih telefonskih pogovorov s predstavniki ruskih oblasti.

Glede na ugotovitve preiskovalnih novinarjev, ki jih je danes objavil konzorcij več medijev, v katerem sodelujeta TheInsider in VSquare, si je Budimpešta prizadevala za odpravo sankcij proti bogatim ruskim poslovnežem in se izrekla proti nadaljnjim ukrepom, ki bi prizadeli t. i. rusko floto v senci, poroča Politico.

V ugotovitvah mediji navajajo prepise klicev med Peterjem Szijjartom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom ter namestnikom ministra za energetiko Pavlom Sorokinom.

"Na voljo sem vam," naj bi dejal Szijjarto Lavrovu. Domnevno naj bi obljubil podporo prizadevanjem za umik sestre ruskega milijarderja Ališerja Usmanova, tesnega sodelavca Vladimirja Putina, s seznama sankcij EU.

"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto po poročanju AFP odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem. "Že prej smo vedeli, da tuje obveščevalne službe prestrezajo moje telefonske pogovore," je sporočil na Facebooku. Toda zdaj so "prisluškovalci lahko videli, da sem isto govoril zasebno in javno," je dodal.

Peter Szijjarto
FOTO: AP

Potrdil je, da se je redno usklajeval z več zunanjimi ministri iz držav, ki niso članice EU, "glede zadev, povezanih s sankcijami".

Po prepričanju Szijjarta ti posnetki ne prinašajo nobenih novih informacij, saj Madžarska zelo pogosto javno izraža nasprotovanje sankcijam, ki ne koristijo madžarskim interesom.

"Že štiri leta pravimo, da je politika sankcij neuspešna in da povzroča več škode EU kot Rusiji," je dejal Szijjarto in dodal, da "Madžarska nikoli ne bo pristala na sankcije proti posameznikom ali podjetjem, ki so pomembni za našo energetsko varnost ali za doseganje miru".

Szijjartovo prijateljstvo z Lavrovom še nikoli doslej ni bilo dokumentirano, razkriti telefonski klici pa dokazujejo polni obseg njunega tesnega odnosa, je objavil konzorcij, povzema AFP.

Peter Szijjarto Madžarska Rusija sankcije EU Sergej Lavrov
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mario7
01. 04. 2026 10.03
Kaj je tu narobe? Saj cela EU in še pol sveta dela v korist ukrajine je pa vse ok.
galeon
01. 04. 2026 09.44
EU blondinka pa Trampku nosi novice.
ČrniGad
01. 04. 2026 08.26
Zamenjaj besedo ''Rusija'' z ''USA''/''UKR'' v članku-potem bi bili vsi srečni? Samo da ni Rusija. Bee bee. Za uspešno sodelovanje je seveda potrebna simbioza-torej je treba nekaj dat, da dobiš. EU hlapci pa samo dajemo...
bohinj je zakon
31. 03. 2026 21.39
Vsak ščiti svoje interese. Madžari tudi.
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 21.50
Če boš prebral članek, boš (morda) utegnil razumeti, da tale ščiti predvsem lastne interese, oz. "blagostanje njegovega žepa", nikakor pa ne interesov naroda. Velja tudi za orbana. Navadna gnila korupcija..., ki je uničila že mnogo držav, tudi mosskovijo. Topoumno je interese nekaj koruptivnih pokvarjencev projicirati na interese naroda.
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 17.27
Madžarske prostitutke. In tole se pase po Evropski uniji?! No, sicer smo vedeli, da je zadaj korupcija, saj je bilo tako očitno, da bolj ne bi moglo biti. Zdaj je pač zraven samo še jasen dokaz. Dobro bi bilo, ko bi kaj konkretnega našli tudi za "glavno pikušo".
ivan ivanović
31. 03. 2026 17.04
zdej vas bo Madyar nasul, konec gledanja nizkega bivola
Davao
31. 03. 2026 16.39
Očitno Madžarom ruski primež in spomin pod njimi ustreza.Pač naj se Rusi vrnejo na Madžarsko,da bo Orban srečen.
Vera in Bog
31. 03. 2026 16.17
Totalitaristi ?
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
