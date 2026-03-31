Madžarski minister naj bi priznal delovanje v korist Rusije

Glede na ugotovitve preiskovalnih novinarjev, ki jih je danes objavil konzorcij več medijev, v katerem sodelujeta TheInsider in VSquare, si je Budimpešta prizadevala za odpravo sankcij proti bogatim ruskim poslovnežem in se izrekla proti nadaljnjim ukrepom, ki bi prizadeli t. i. rusko floto v senci, poroča Politico.

V ugotovitvah mediji navajajo prepise klicev med Peterjem Szijjartom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom ter namestnikom ministra za energetiko Pavlom Sorokinom.

"Na voljo sem vam," naj bi dejal Szijjarto Lavrovu. Domnevno naj bi obljubil podporo prizadevanjem za umik sestre ruskega milijarderja Ališerja Usmanova, tesnega sodelavca Vladimirja Putina, s seznama sankcij EU.

"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto po poročanju AFP odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem. "Že prej smo vedeli, da tuje obveščevalne službe prestrezajo moje telefonske pogovore," je sporočil na Facebooku. Toda zdaj so "prisluškovalci lahko videli, da sem isto govoril zasebno in javno," je dodal.