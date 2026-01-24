Naslovnica
Tujina

Madžarski minister razburil: 'Stranišča na vlakih bi morali čistiti Romi'

Budimpešta , 24. 01. 2026 12.37 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Vlak na Madžarskem

Madžarska opozicija in romske organizacije so v petek zahtevale odstop ministra za promet Janosa Lazarja, potem ko je izjavil, da bi morali Romi čistiti umazana stranišča na vlakih. To bi po mnenju člana stranke premierja Viktorja Orbana morali početi, ker na Madžarskem ni migrantov.

"Če ni migrantov in mora nekdo čistiti stranišča na vlakih - ker madžarski volivci niso posebej navdušeni nad čiščenjem tujih umazanih stranišč - potem je treba poseči po notranjih rezervah. In ta notranja rezerva je madžarska romska skupnost," je v četrtek po poročanju AFP izjavil Lazar, ki je član Orbanove stranke Fidesz.

O pomanjkanju delovne sile je Lazar govoril na shodu v mestu Balatonalmadi pred parlamentarnimi volitvami 12. aprila. Orbanova stranka nasprotuje sprejemanju migrantov, kljub temu pa je država v zadnjih letih sprejela več deset tisoč tujih delavcev, da bi zapolnila pomanjkanje delovne sile.

Vlak na Madžarskem
Vlak na Madžarskem
FOTO: Shutterstock

Vodja najmočnejše opozicijske stranke Spoštovanje in svoboda (Tisza) Peter Magyar je Lazarja po tej izjavi pozval, naj se umakne iz javnega življenja, rekoč, da je prestopil vse meje.

Več romskih organizacij je medtem menilo, da minister s temi besedami Rome potiska na dno družbene lestvice, vodja združenja Združena Madžarska (1Magyarorszag), ki se ukvarja z romsko politiko, Bela Racz pa je dejal, da bi se minister moral opravičiti in odstopiti.

Lazar je kritike na družbenem omrežju Facebooku zavrnil kot tipičen naivni liberalni idealizem in poudaril, da sta tako on kot vlada naredila veliko za vključevanje Romov.

Romi so največja manjšina na Madžarskem in predstavljajo približno sedem odstotkov od 9,5 milijona prebivalcev.

Prihajajoče parlamentarne volitve bi sicer po 16 letih lahko prinesle menjavo oblasti v Budimpešti, saj neodvisne predvolilne ankete kažejo na tesen izid tekme med vladajočim Fideszom ter stranko Spoštovanje in svoboda, ki jo vodi Magyar.

madžarska romi sporna izjava

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
24. 01. 2026 13.13
tole je mal nerodna izjava, vsi ki so na socialni in lenuhi so primerni za tako delo....
Odgovori
0 0
LT68
24. 01. 2026 12.48
Pravilno
Odgovori
0 0
