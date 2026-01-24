Madžarski minister razburil: 'Stranišča na vlakih bi morali čistiti Romi'

O pomanjkanju delovne sile je Lazar govoril na shodu v mestu Balatonalmadi pred parlamentarnimi volitvami 12. aprila. Orbanova stranka nasprotuje sprejemanju migrantov, kljub temu pa je država v zadnjih letih sprejela več deset tisoč tujih delavcev, da bi zapolnila pomanjkanje delovne sile.

"Če ni migrantov in mora nekdo čistiti stranišča na vlakih - ker madžarski volivci niso posebej navdušeni nad čiščenjem tujih umazanih stranišč - potem je treba poseči po notranjih rezervah. In ta notranja rezerva je madžarska romska skupnost," je v četrtek po poročanju AFP izjavil Lazar, ki je član Orbanove stranke Fidesz.

Vodja najmočnejše opozicijske stranke Spoštovanje in svoboda (Tisza) Peter Magyar je Lazarja po tej izjavi pozval, naj se umakne iz javnega življenja, rekoč, da je prestopil vse meje.

Več romskih organizacij je medtem menilo, da minister s temi besedami Rome potiska na dno družbene lestvice, vodja združenja Združena Madžarska (1Magyarorszag), ki se ukvarja z romsko politiko, Bela Racz pa je dejal, da bi se minister moral opravičiti in odstopiti.

Lazar je kritike na družbenem omrežju Facebooku zavrnil kot tipičen naivni liberalni idealizem in poudaril, da sta tako on kot vlada naredila veliko za vključevanje Romov.

Romi so največja manjšina na Madžarskem in predstavljajo približno sedem odstotkov od 9,5 milijona prebivalcev.

Prihajajoče parlamentarne volitve bi sicer po 16 letih lahko prinesle menjavo oblasti v Budimpešti, saj neodvisne predvolilne ankete kažejo na tesen izid tekme med vladajočim Fideszom ter stranko Spoštovanje in svoboda, ki jo vodi Magyar.