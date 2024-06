Madžarski par svojih šest otrok silil v spolne odnose in beračenje na ulicah

Prav tako so pristojni v različnih državah zasegli 2074 predmetov, ki so jih storilci pridobili z izvajanjem kaznivih dejanj. Med zaseženimi sredstvi so tudi gotovina in razne naprave. Europol še navaja, da so uspeli odkriti 363 lažnih dokumentov.

Med 3. in 9. junijem je v 39 državah potekala obsežna operacija 'Global Chain', ki jo je v sodelovanju z Romunijo, Europolom, Frontexom in Interpolom vodila Avstrija. Znotraj 276 preiskav so identificirali 362 osumljencev, aretirali 219 storilcev ter identificirali 1374 žrtev kaznivih dejanj, so sporočili z Europola. Med žrtvami je bilo tudi 153 otrok.

"Letos je bil eden od ciljev odkriti in razbiti najbolj nevarne kriminalne mreže, dejavne v EU, kot so mafijske, etnične in družinske organizacije ter druga strukturirana omrežja, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi," so sporočili. Osredotočili so se na primere spolnega izkoriščanja, prisilnega kriminala in prisilnega beračenja, s poudarkom na odkrivanju otroških žrtev.

Dodali so, da je bil tudi tokrat tako kot v preteklih letih cilj te obsežne in skupno izvedene akcije spodbuditi organe, da v tem tednu v posameznih državah izvajajo ciljno usmerjene aktivnosti ter ob tem opozarjajo na tovrstna kriminalna dejanja. V Europolu ocenjujejo, da so s svojim delovanjem poleg oblasti dosegli tudi druge skupine, ki bi lahko imele vlogo pri zmanjševanju števila žrtev trgovine z ljudmi.

Grozljiv primer z Madžarske

V posebej grozljivem primeru so madžarski policisti aretirali madžarski par, ki je svojih šest otrok silil v spolne odnose in beračenje na ulicah mesta. Mladoletne otroke sta fizično, psihično in spolno zlorabljala lastna starša, njihov oče pa je nad njimi izvajal tudi fizično nasilje: tepel jih je s palicami, pasovi in golimi rokami.

Starša sta otroke privezala v hiši ter jih za plačilo ponujala drugim osebam.