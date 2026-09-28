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Madžarski parlament odvzel imuniteto premierju in dvema poslancema

Budimpešta, 28. 09. 2026 16.08 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Peter Magyar

Madžarski parlament je izglasoval, da se premierju Pétru Magyarju odvzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Magyar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so imuniteto odvzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbána.

Postopek proti Pétru Magyarju zadeva incident, ki se je zgodil junija 2024 v nekem budimpeškem klubu, ko naj bi Magyar moškemu, ki ga je snemal, odvzel mobilni telefon in ga nato domnevno namerno vrgel v Donavo. Tožilstvo je ocenilo, da Magyarjevo ravnanje izpolnjuje znake kaznivega dejanja tatvine, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Premier Magyar je poslance pozval, naj glasujejo za odvzem njegove imunitete, zato da se bo lahko branil pred obtožbo, ki jo je označil za poskus politične diskreditacije.

Madžarski parlament
Madžarski parlament
FOTO: AP

Madžarski poslanci so danes imuniteto odvzeli tudi nekdanjemu ministru za kulturo Balázsu Hankóju in nekdanjemu ministru za nacionalni razvoj Miklósu Sesztáku, da bi tožilstvo proti njima lahko uvedlo ločeni preiskavi zaradi domnevnih koruptivnih dejanj. Tako Hankó kot Seszták sta bila ministra v vladi nekdanjega dolgoletnega madžarskega premierja Viktorja Orbána, ki se je spomladi po zmagi Magyarjeve stranke Tisza na parlamentarnih volitvah moral posloviti s čela Madžarske.

Poslanec Hankó iz vrst Orbánove stranke Fidesz naj bi zlorabil javna sredstva v višini več kot 40 milijonov evrov. Poslanec Seszták iz Krščanskih demokratov (KDNP) pa naj bi domnevno jemal podkupnine v vrednosti več milijonov evrov v času, ko je bil minister. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP oba zanikata, da bi karkoli storila narobe.

Peter Magyar
Peter Magyar
FOTO: AP

Člani opozicijske poslanske skupine Fidesz in KDNP se današnje seje madžarskega parlamenta protestno niso udeležili.

Za odvzem imunitete trojici je minuli torek zaprosilo madžarsko tožilstvo.

Magyar, čigar stranka je ob prevzemu oblasti napovedala preiskavo domnevne korupcije in zlorab v času Orbánove vladavine, je v preteklosti dejal, da si želi popolne odprave poslanske imunitete za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, navaja AFP.

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Madžarska Peter Magyar Viktor Orban poslanska imuniteta

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Misika1967
28. 09. 2026 16.39
Opa ta pa ni ko tonin ki se imunitete oklepa kot bolhe psa.
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