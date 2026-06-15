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Madžarski parlament omejil trajanje mandata predsednika vlade

Budimpešta, 15. 06. 2026 20.02 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Madžarski parlament

Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ osem let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premierja Pétra Magyarja, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbána na položaj predsednika vlade.

Ustavni amandma je bil v parlamentu sprejet s 135 glasovi za, 50 proti in šestimi vzdržanimi. V skladu z madžarsko zakonodajo se tovrstne ukrepe lahko sprejme z dvotretjinsko večino, brez potrebe po referendumu.

Péter Magyar je že v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Viktorja Orbána, ki so mu kritiki očitali, da je nenehno prilagajal madžarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo.

Orbánova stranka Fidesz je medtem nasprotovala omejevanju mandata, češ da bi ukrep lahko posegal v voljo ljudstva. Orbán bi se po navedbah AFP lahko še vedno vrnil na oblast, če bi bila omejitev mandata v prihodnje razveljavljena z novim ustavnim amandmajem.

Viktor Orban
Viktor Orban
FOTO: AP

Z danes sprejetim amandmajem so madžarski poslanci odpravili tudi določbo, ki je izpostavljala potrebo po neodvisnem organu za "zaščito ustavne identitete" države. S tem želijo pripraviti teren za razpustitev urada za zaščito suverenosti.

Sporna agencija, ustanovljena leta 2024 pod prejšnjo vlado, ima široka pooblastila za preiskovanje morebitnega tujega vplivanja, a je bila večkrat usmerjena predvsem proti Orbánovim kritikom. Poslanci bodo o zakonu za razpustitev agencije glasovali konec junija.

Madžarska Peter Magyar Viktor Orban ustavni amandma

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KOMENTARJI6

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4krogci
15. 06. 2026 21.03
Kdaj bo pr nas v parlamentu sedeli taki odgovorni poslanci??
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+2
2 0
Slovenska pomlad
15. 06. 2026 20.58
Gledaš Jufka?
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
15. 06. 2026 20.39
Ko bi le pri nas kdo to naredil.
Odgovori
+5
5 0
marre
15. 06. 2026 20.27
Madžari so se obrnil v pravo smer.. Omejitev bi morala biti tako za predsednika države, predsednika vlade in župane..
Odgovori
+4
6 2
Hudi časi
15. 06. 2026 20.40
Predsednik vlade, države, evropski in slovenski poslanci, župani in svetniki. Po potrebi omejiti na 8 oziroma 10 let, odvisno od mandata.
Odgovori
+3
4 1
JanezNovak13
15. 06. 2026 20.23
Za županNJE tudi.
Odgovori
+2
3 1
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