Madžarski parlament omejil trajanje mandata predsednika vlade

Ustavni amandma je bil v parlamentu sprejet s 135 glasovi za, 50 proti in šestimi vzdržanimi. V skladu z madžarsko zakonodajo se tovrstne ukrepe lahko sprejme z dvotretjinsko večino, brez potrebe po referendumu.

Péter Magyar je že v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Viktorja Orbána, ki so mu kritiki očitali, da je nenehno prilagajal madžarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo.

Orbánova stranka Fidesz je medtem nasprotovala omejevanju mandata, češ da bi ukrep lahko posegal v voljo ljudstva. Orbán bi se po navedbah AFP lahko še vedno vrnil na oblast, če bi bila omejitev mandata v prihodnje razveljavljena z novim ustavnim amandmajem.