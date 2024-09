Madžarski parlament že skoraj pod vodo, najhujši poplavni val šele prihaja

Župan Budimpešte Gergely Karacsony je prek Facebooka pozval ljudi, naj skrbijo drug za drugega. "Na glavni obrambni črti so na mestih, kjer je to potrebno, postavljeni začasni jezovi v višini do devet metrov. Za večjo varnost so sodelavci izvedli tudi dodatno ojačitev zaščitnih del. Po potrebi se lahko takoj napotijo naše enote v pripravljenosti," je zapisal. Ljudi je pozval, naj se ne približujejo poplavljenim območjem, in opozoril, da najhuje šele prihaja.

V zadnjih 24 urah je narasla za skoraj en meter. Ceste, železnica in trajekti ob reki so zaprti. Reka Donava poplavlja tudi na območju stavbe madžarskega parlamenta v Budimpešti.

Orban je opozoril, da bodo poplavne vode v prestolnici vrhunec dosegle 21. septembra. Po ocenah naj bi voda narasla še za osem metrov.

Protipoplavni ukrepi so vzpostavljeni vzdolž 540 kilometrov madžarskih rek, tretja stopnja ogroženosti pa velja vzdolž 200 kilometrov, je po poročanju The Independent dejal Orban. Razmere naj bi se začele izboljševati od sredine prihodnjega tedna.

Na Hrvaškem v pripravljenosti

Hrvaška vlada je po današnji seji sporočila, da so pripravljeni na prihod poplavnega vala z Madžarske. Na teren bi lahko napotili do 300 vojakov, razdelili pa so tudi na tisoče vreč s peskom.

"Kot je hrvaška javnost videla, se Evropa v zadnjih dneh spopada z veliko naravno nesrečo, še posebej v centralni Evropi. Govorim o velikih padavinah, ki so povzročile poplave na območju Češke, Avstrije, Madžarske, Slovaške," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković.

Vrhunec vodnega vala pričakujejo v sredo ali četrtek. "Vrhunec bo trajal dva dni, vendar bomo imeli visoke vode šest do sedem dni. Vse skupaj bo trajalo sedem do 10 dni," je za RTL dejal Željko Kovačević iz agencije Hrvatske vode.

EU zagotavlja pomoč za Češko in Poljsko po poplavah

Evropska unija je na prošnjo Češke in Poljske v okviru mehanizma civilne zaščite mobilizirala pomoč za države v vzhodni in srednji Evropi, ki so jih v zadnjem tednu prizadele hude poplave, so sporočili iz Bruslja.

Slovenija, Belgija, Hrvaška in Nemčija so na Češko poslale več sto razvlažilnikov zraka, ki so nujno potrebni za sušenje od vode poškodovanih stavb. Švedska pa je izpolnila prošnjo Poljske za sredstva za čiščenje vode in ji prek mehanizma civilne zaščite EU zagotovila več sto steklenic kloramina.