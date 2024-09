Madžarski pozivniki, 20 gramov eksploziva in simultana detonacija

Sedaj je že znano, da so v rokah in žepih članov Hezbolaha eksplodirali pozivniki AR-924, modela, ki ga sicer proizvaja tajvansko tehnološko podjetje Gold Apollo. Toda v Tajvanu sedaj zanikajo, da so izdelali pozivnike, ki so v torek množično eksplodirali v Libanonu in Siriji. Poleg osmih članov Hezbolaha je umrla tudi 10-letna deklica. V Golden Apollu pravijo, da je pozivnike izdelalo evropsko podjetje BAC prek licenčne pogodbe.

Tajvansko ministrstvo za gospodarstvo je sporočilo, da nima podatkov o neposrednem izvozu naprav v Libanon in da so bili pozivniki morda spremenjeni po izdelavi. Tajvansko ministrstvo za zunanje zadeve se še ni odzvalo na prošnjo za komentar Al Jazeere. New York Times in Reuters pa sta s sklicevanjem na neimenovane uradnike poročala, da so izraelske tajne službe pred dobavami v pozivnike vstavile manjše količine eksplozivnega materiala. Izrael se na navedbe o vpletenosti (še) ni odzval.

Ji-Čern Lju, profesor na Nacionalni tajvanski univerzi za znanost in tehnologijo, je dejal, da je bil nad novico "šokiran" in da so ljudje na otoku zaskrbljeni. "Čeprav je Tajvan zelo blizu ZDA v vseh pogledih, ne verjamem, da bi bilo katero koli podjetje v Tajvanu vpleteno v smrtonosni napad, kot je ta, glede na to, da je Tajvan odprta družba in popolna demokracija. To je preprosto nemogoče in nepredstavljivo," je povedal za Al Jazeero.

Na otoku deluje korporacija TSMC, ki proizvaja približno 90 odstotkov najnaprednejših polprevodniških čipov na svetu, ki jih uporabljamo v elektronskih napravah in tvorijo hrbtenico tajvanskega gospodarstva. Poleg najsodobnejše tehnologije tajvanske tovarne proizvajajo tudi bolj "zastarelo tehnologijo", kot so pozivniki, ki delujejo na manj naprednih čipih, kot so na primer pametni telefoni.