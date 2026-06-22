Madžarski premier Magyar napovedal 'Očiščevalni ogenj'

V skoraj uro dolgem govoru v parlamentu je Péter Magyar predstavil načrt z imenom "Operacija Očiščevalni ogenj", s katerim želi, kot je dejal, izkoreniniti "Orbánovo mafijo" in Madžarsko osvoboditi političnih ter gospodarskih vplivov prejšnje oblasti. "To štejem za svojo glavno nalogo," je dodal.

Kot poroča Politico, je napovedal pripravo nove ustave, ki naj bi se začela septembra, ter več zakonodajnih sprememb. Med njimi so omejitev poslanskih mandatov na 12 let in ustanovitev posebnega urada za vračanje in zaščito državnega premoženja, namenjenega pregonu korupcije.

Ustavna reforma predstavlja novo zaostritev spora med premierjem in predsednikom Tamásom Sulyokom. Po aprilskih volitvah, na katerih je stranka Tisza osvojila prepričljivo parlamentarno večino z obljubo prekinitve z obdobjem Viktorja Orbána, je Magyar napovedal Sulyokovo razrešitev.