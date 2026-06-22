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Madžarski premier Magyar napovedal 'Očiščevalni ogenj'

Budimpešta, 22. 06. 2026 17.36 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
L.M.
Peter Magyar

Madžarski premier je v parlamentu predstavil "operacijo Očiščevalni ogenj", s katero želi izkoreniniti vplive prejšnje oblasti. Napovedal je novo ustavo, omejitev mandatov in ustanovitev urada za boj proti korupciji. S predlaganimi spremembami, vključno z določanjem upokojitvene starosti ustavnih sodnikov, želi zmanjšati vpliv političnih nasprotnikov ter poglobiti spor s predsednikom Sulyokom. Madžarska se trenutno sooča z napetostmi med premierjem in predsednikom države.

V skoraj uro dolgem govoru v parlamentu je Péter Magyar predstavil načrt z imenom "Operacija Očiščevalni ogenj", s katerim želi, kot je dejal, izkoreniniti "Orbánovo mafijo" in Madžarsko osvoboditi političnih ter gospodarskih vplivov prejšnje oblasti. "To štejem za svojo glavno nalogo," je dodal.

Kot poroča Politico, je napovedal pripravo nove ustave, ki naj bi se začela septembra, ter več zakonodajnih sprememb. Med njimi so omejitev poslanskih mandatov na 12 let in ustanovitev posebnega urada za vračanje in zaščito državnega premoženja, namenjenega pregonu korupcije.

Ustavna reforma predstavlja novo zaostritev spora med premierjem in predsednikom Tamásom Sulyokom. Po aprilskih volitvah, na katerih je stranka Tisza osvojila prepričljivo parlamentarno večino z obljubo prekinitve z obdobjem Viktorja Orbána, je Magyar napovedal Sulyokovo razrešitev.

Tamas Sulyok
Tamas Sulyok
FOTO: AP

Predsednik vztraja, da ne bo odstopil, in svoj položaj brani s pravnimi postopki. Magyar mu očita, da ni le dopustil ustavne krize, temveč jo je celo sprožil, medtem ko Sulyok opozarja, da zahteve po njegovi odstavitvi državo potiskajo v ustavno krizo. Kljub nasprotovanju predsednika ima vlada zaradi močne parlamentarne večine dobre možnosti, da predlagane ustavne spremembe sprejme.

Magyar želi spremeniti tudi sestavo ustavnega sodišča. Predlaga ponovno uvedbo obvezne upokojitvene starosti 70 let za ustavne sodnike, kar bi prisililo več trenutno sedečih sodnikov k odhodu.

Vlada je med drugim odprla spletni portal za zbiranje pripomb javnosti glede predlaganih sprememb. Posvetovanje bo trajalo do 27. julija, navaja Politico, kar pomeni, da parlament o ustavnih spremembah pred tem datumom še ne bo glasoval.

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KOMENTARJI10

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Slavko BabIč
22. 06. 2026 19.04
Če bi imel Holob čistko janšistov, potem bi yufka sedel že 2 leti na Dobu, AMEN!
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+1
1 0
daiči
22. 06. 2026 18.53
sam upamo loh d ociscevaln ogn pride tud nad naso drzavo hmal, dost smeti in ostankov bi blo za spucat po teh 4 leth ropanja nase drzave
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-1
2 3
popovec
22. 06. 2026 18.38
Mora očistiti Orbaniste kot naš Golob. Znana praksa.
Odgovori
+3
3 0
zurc
22. 06. 2026 18.35
tem se je pa res orban zameru
Odgovori
+2
3 1
Pajo_36
22. 06. 2026 18.27
Ok, vse lepo in prav, ampak če si ti potem isti kot Orban, da furaš isto politiko, samo z drugimi ljudmi, si potem naredil like 0 ! Politika vedno in zmerja sledi domačijski logiki, če si naš, boš uspel, če nisi, ne boš. V kolikor pa vzpostavi Magyar vzvode demokratične pluralne družbe, potem pa to je sprememba.
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+3
4 1
zhadum
22. 06. 2026 18.26
Nič ne bo.... Ker ve ko bo konec njegovega mandata bo isto. ... Balkanske čistke hahahahaha dej noooo. Kokr pri nas. Wow politika dre..... Vsi po vrsti. Od levih do desnih.
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+2
3 1
zibertmi
22. 06. 2026 18.12
kdaj se bo pri nas začela čistka.v dokumentarcu se lahko vidi kam je orban pripeljal svobodo medijev in govora na madžarskem,
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+4
4 0
Slovenska pomlad
22. 06. 2026 18.02
To bo čakalo nas po koncu norega janševanja.
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+7
9 2
kovanec
22. 06. 2026 17.54
Da vidimo? Če misli resno potem se tudi našim nekaterim politikom težka piše.
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+0
1 1
Mac-tat
22. 06. 2026 17.52
Spremeniti ustavo je velika stvar. Če bi pri nas premier imel 2/3 podporo v parlementu, bi verjetno začel razmišljati v tej smeri.
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+1
2 1
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