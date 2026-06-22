Madžarski premier Magyar napovedal 'Očiščevalni ogenj'

V skoraj uro dolgem govoru v parlamentu je Péter Magyar predstavil načrt z imenom "Operacija Očiščevalni ogenj", s katerim želi, kot je dejal, izkoreniniti "Orbánovo mafijo" in Madžarsko osvoboditi političnih ter gospodarskih vplivov prejšnje oblasti. "To štejem za svojo glavno nalogo," je dodal.
Kot poroča Politico, je napovedal pripravo nove ustave, ki naj bi se začela septembra, ter več zakonodajnih sprememb. Med njimi so omejitev poslanskih mandatov na 12 let in ustanovitev posebnega urada za vračanje in zaščito državnega premoženja, namenjenega pregonu korupcije.
Ustavna reforma predstavlja novo zaostritev spora med premierjem in predsednikom Tamásom Sulyokom. Po aprilskih volitvah, na katerih je stranka Tisza osvojila prepričljivo parlamentarno večino z obljubo prekinitve z obdobjem Viktorja Orbána, je Magyar napovedal Sulyokovo razrešitev.
Predsednik vztraja, da ne bo odstopil, in svoj položaj brani s pravnimi postopki. Magyar mu očita, da ni le dopustil ustavne krize, temveč jo je celo sprožil, medtem ko Sulyok opozarja, da zahteve po njegovi odstavitvi državo potiskajo v ustavno krizo. Kljub nasprotovanju predsednika ima vlada zaradi močne parlamentarne večine dobre možnosti, da predlagane ustavne spremembe sprejme.
Magyar želi spremeniti tudi sestavo ustavnega sodišča. Predlaga ponovno uvedbo obvezne upokojitvene starosti 70 let za ustavne sodnike, kar bi prisililo več trenutno sedečih sodnikov k odhodu.
Vlada je med drugim odprla spletni portal za zbiranje pripomb javnosti glede predlaganih sprememb. Posvetovanje bo trajalo do 27. julija, navaja Politico, kar pomeni, da parlament o ustavnih spremembah pred tem datumom še ne bo glasoval.
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