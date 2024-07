Madžarski premier Orban na nenapovedanem obisku v Pekingu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Orban je kitajskega predsednika maja gostil v Budimpešti. Takrat sta voditelja med drugim izrazila željo po krepitvi gospodarskih odnosov in se zavzela za celovito strateško partnerstvo med državama. Orban je ob tem podprl kitajsko pobudo za mir v Ukrajini.

Kitajsko zunanje ministrstvo je ob njegovem prihodu v Peking v kratki izjavi sporočilo, da bo srečanje voditeljev Kitajske in Madžarske namenjeno "poglobljeni komunikaciji o vprašanjih skupnega interesa", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Orban prispel v Moskvo in se srečal s Putinom, v Bruslju ostro proti

Orban sicer velja za najglasnejšega nasprotnika oboroževanja Ukrajine in sankcioniranja Rusije znotraj EU, zaradi nedavnega obiska v Moskvi pa je požel številne kritike v Bruslju in po Evropi. Da madžarski premier v Moskvi ne zastopa unije, je med drugim izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Kritični so bili tudi v Kijevu.

Orbanov današnji nenapovedani obisk na Kitajskem prihaja tudi tik pred vrhom voditeljev držav članic zveze Nato ob 75. obletnici ustanovitve zavezništva, ki se bo v torek začel v Washingtonu. V ospredju pogovorov bo med drugim nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji.