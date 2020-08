Madžarski zunanji minister: Dopust na tajkunski jahti je moje zasebno življenje

Atlatszo je objavil fotografije z ladje, katere lastnik je Laszlo Szijj . Gre za poslovneža, čigar podjetja so v preteklih desetletjih rutinsko osvajala več milijard vredne vladne pogodbe, Szijj pa je v tem času postal eden najbogatejših moških na Madžarskem. Fotografija je bila posneta 16. avgusta in objavljena 18. avgusta.

41-letni Peter Szijjarto , ki je že šest let najvišji diplomat premierja Viktorja Orbana , je glede na raziskavo spletne strani Atlatszo.hu nedavno dopust preživel na 21 milijonov evrov vredni jahti na Jadranu ob hrvaški obali, poroča Reuters .

Opozicijske stranke so Szijjarta pozvale k odstopu, saj da je nemogoče, da bi si s svojimi prikazanimi zaslužki lahko privoščil najem ladje, in da gre v primeru, da je potovanje prejel kot darilo, ali pa je bil na ladjo povabljen kot gost, za navskrižje interesov. Szijjarto sicer ni zanikal, da je v začetku meseca čas preživel na ladji, a je dejal, da je to del njegovega osebnega življenja, ki ga ne namerava deliti z novinarji.

"To je moje zasebno življenje, družinski dopust je del zasebnega življenja," je rekel v odgovoru na vprašanje o svoji izbiri počitnic na Szijjevi jahti. "Kar malo zasebnega življenja imam, to nima nobene veze z mojimi uradnimi odločitvami," je dejal in dodal, da je spoštoval vse zakone, ki se nanj nanašajo tako v službi kot v zasebnem življenju.

Tedenski najem tovrstnega plovila povprečno znaša okoli 180.000 evrov

Ladja, imenovana Lady MRD, je v lasti malteškega podjetja L&L Charter Ltd., njen končni lastnik pa je, po podatkih malteškega poslovnega registra, ki je tovrstne podatke začel objavljati letos, prav tajkun Szijj. Slednji za zdaj zadeve še ni komentiral.