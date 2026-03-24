Madžarski zunanji minister potrdil pogovore z Lavrovom med sestanki EU

Washington Post je konec tedna poročal, da je Szijjártó med srečanji v Bruslju vzdrževal stik z Lavrovom in komuniciral z njim med odmori. Obtožbe so kar hude, saj so države članice EU zavezane načelu iskrenega sodelovanja, vsebina srečanj pa velja za zaupno, piše Euronews. In četudi je Madžarska sprva zavrnila obtožbe, pa je Szijjártó zdaj končno razjasnil zadevo in potrdil, da sta res govorila z Lavrovom, saj je, kot pravi, "diplomacijo treba vzdrževati". Evropska komisija je medtem že pozvala Madžarsko, naj zadevo razjasni, pri čemer je poročila označila za "zaskrbljujoča".

Sergej Lavrov in Peter Szijjarto FOTO: AP

Szijjártó pa meni, da odločitve EU na področju energetike, avtomobilske industrije in varnosti neposredno vplivajo na odnose Madžarske s partnerji zunaj bloka. "O teh vprašanjih je treba razpravljati z našimi partnerji zunaj Evropske unije. Pogovarjam se ne le z ruskim zunanjim ministrom, temveč tudi z ameriškim, turškim, izraelskim, srbskim in drugimi pred in po srečanjih Sveta Evropske unije," je poudaril. "Moje besede morda zvenijo ostro, toda diplomacija pomeni pogovarjanje z voditelji drugih držav," je dodal. Minister je na družbenih omrežjih objavil tudi video, v katerem je zavrnil trditve, da bi kršil kakršne koli varnostne protokole na srečanjih Sveta za zunanje zadeve, ter dodal, da se na ministrski ravni ne razpravlja o nobenih skrivnostih. "Vsak minister prinese telefon v sobo, razen mene. Trditev, da obstajajo kakršni koli varnostni protokoli, spada v kategorijo neumnosti," je dejal minister.