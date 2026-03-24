Tujina

Madžarski zunanji minister potrdil pogovore z Lavrovom med sestanki EU

Budimpešta, 24. 03. 2026 12.26 pred 26 minutami 2 min branja 3

N.V.
Sergej Lavrov in Peter Szijjarto

Madžarski zunanji minister Péter Szijjártó je potrdil, da je med zasebnimi srečanji EU redno stopal v stik z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. To je storil po poročilih Washington Posta, ki so razkrivala rutinsko komunikacijo med odmori na srečanjih v Bruslju. Madžarska je sprva obtožbe zavrnila in jih označila za lažne.

Washington Post je konec tedna poročal, da je Szijjártó med srečanji v Bruslju vzdrževal stik z Lavrovom in komuniciral z njim med odmori. Obtožbe so kar hude, saj so države članice EU zavezane načelu iskrenega sodelovanja, vsebina srečanj pa velja za zaupno, piše Euronews.

In četudi je Madžarska sprva zavrnila obtožbe, pa je Szijjártó zdaj končno razjasnil zadevo in potrdil, da sta res govorila z Lavrovom, saj je, kot pravi, "diplomacijo treba vzdrževati". Evropska komisija je medtem že pozvala Madžarsko, naj zadevo razjasni, pri čemer je poročila označila za "zaskrbljujoča".

FOTO: AP

Szijjártó pa meni, da odločitve EU na področju energetike, avtomobilske industrije in varnosti neposredno vplivajo na odnose Madžarske s partnerji zunaj bloka. "O teh vprašanjih je treba razpravljati z našimi partnerji zunaj Evropske unije. Pogovarjam se ne le z ruskim zunanjim ministrom, temveč tudi z ameriškim, turškim, izraelskim, srbskim in drugimi pred in po srečanjih Sveta Evropske unije," je poudaril. "Moje besede morda zvenijo ostro, toda diplomacija pomeni pogovarjanje z voditelji drugih držav," je dodal.

Minister je na družbenih omrežjih objavil tudi video, v katerem je zavrnil trditve, da bi kršil kakršne koli varnostne protokole na srečanjih Sveta za zunanje zadeve, ter dodal, da se na ministrski ravni ne razpravlja o nobenih skrivnostih. "Vsak minister prinese telefon v sobo, razen mene. Trditev, da obstajajo kakršni koli varnostni protokoli, spada v kategorijo neumnosti," je dejal minister.

Preberi še Madžarski minister med sestanki članic EU klical Lavrova?

Razkritja prihajajo v času naraščajočih političnih napetosti pred madžarskimi parlamentarnimi volitvami. Orbanovi stranki Fidesz grozi resna konkurenca s strani opozicijskega voditelja Petra Magyara in njegove stranke Tisza, ki trenutno vodi v anketah javnega mnenja.

Orbanova vlada je tudi ena redkih v Evropi, ki ohranja redne stike s Kremljom. Madžarska kljub pritiskom EU za zmanjšanje energetske odvisnosti od Moskve še naprej uvaža velike količine fosilnih goriv iz Rusije.

Szijjártó je Moskvo obiskal 16-krat, odkar je Rusija februarja 2022 sprožila obsežno invazijo na Ukrajino. Njegov najnovejši obisk je bil 4. marca, ko se je v Kremlju srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Kac: Izrael bo okupiral Libanon do reke Litani

ZDA umikajo vojake iz Iraka, Nato že odšel

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rdeča petokraka
24. 03. 2026 13.18
Demokratično je, da govoriš s komur hočeš.
Razumnež
24. 03. 2026 13.17
A ni enostavno..... Dobili so posnetke, prisluhe in možakar je pač moral priznati..... Pri nas se kaj takega ne more zgoditi, saj smo ja v Svobodi in je potrebno najprej iskati, kdo je držal kamero in v kateri roki.... V grdi grdi Madžarski pa kar priznajo. Čudno kaj? Zdaj nas po integriteti že madžari po desni prehitevajo. #10%
zrela hruška
24. 03. 2026 13.14
Kaj se orbana ne da nagnati iz EU?
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
moskisvet
Portal
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
