'Madžarsko zadrževanje prosilcev za azil lahko predstavlja kršitev prava EU'

Sodišče je presojalo v primeru štirih prosilcev za azil iz Irana in Afganistana, ki so jih po prihodu iz Srbije zadržali na območju prehoda Röszke na madžarsko-srbski meji. V Budimpešti so njihovo prošnjo za azil zavrnili. Pogoji, ki veljajo na prehodnem območju Rözske, predstavljajo odvzem svobode, saj oseba ne more na zakonit način zapustiti območja v nobeno smer, je v razsodbi zapisalo sodišče.

Sodišče EU je menilo, da je takšno zadrževanje nezakonito, če pred tem ni bila sprejeta odločitev o priporu in če ni bilo ugotovljeno, da je takšen ukrep potreben in sorazmeren. Po mnenju sodišča nobenega prosilca za mednarodno zaščito ali državljana tretje države ni mogoče zadržati priprtega zgolj zaradi utemeljitve, da ne more poskrbeti za svoje potrebe.