Likvidatorsko trojico bodo spet privedli na sodišče. Ali gredo v pripor?

Policija je v hišnih preiskavah zasegla heroin, kokain, kratko- in dolgocevno orožje z dušilci, pa denar in obrazno masko.

Trojica je osumljena umora Satka Zovka , neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov. Storilcev je sicer še več, meni policija in združili so se, da bi Zovka brezobzirno, brutalno umorili.

"Umorov in ubojev v letošnjem letu je 27, vključno s tem. In vsi do sedaj so bili preiskani," je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril Damjan Petrič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Za umor je zagroženih najmanj 15 let zapora, za proizvodnjo in promet z drogami do 15 let, za proizvodnjo in promet orožja pa do 10 let.