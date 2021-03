Mafijca ujeli zaradi videov o italijanski hrani na YouTubu

V Dominikanski republiki so aretirali italijanskega mafijca. Marc Feren Claude Biart je v videoposnetkih, ki jih je objavljal na platformi YouTube, govoril o italijanskih kuharskih receptih, prepoznali pa so ga po tetovažah, ki jih je razkril na posnetkih. V Lizboni pa so medtem ujeli enega najbolj iskanih mafijcev klana 'Ndrangheta, Francesca Pelleja, ki je bil 14 let na begu pred roko pravice.

Marc Feren Claude Biartje pred oblastmi bežal od leta 2014, zdaj pa je živel v kraju Boca Chica. Tožilstvo mu očita, da je na Nizozemsko tihotapil kokain za mafijsko združbo 'Ndrangheta. Zdaj se je 53-letnik očitno ukvarjal z italijansko hrano. Čeprav na posnetkih ni pokazal obraza, so ga prepoznali po tetovažah. Italijanske oblasti pa se veselijo še enega "velikega ulova". V portugalski prestolnici se je v mrežo oblasti ujel mafijski šef Francesco Pelle, znan tudi kot Ciccio Pakistan, prav tako iz klana 'Ndrangheta. 43-letnika so odkrili na eni od tamkajšnjih klinik, kjer se je zdravil zaradi covida-19, poroča Ansa. 'Ndrangheta velja za najmočnejšo italijansko mafijo, ki domuje v Kalabriji. Kontrolirali naj bi večino evropske trgovine s kokainom, poroča Euronews. Italijanska policija zato poudarja, da boj proti italijanski mafiji še zdaleč ni vezan le na Italijo, ampak bi moral skrbeti mednarodno javnost. V Italiji so sicer januarja začeli eno največjih sojenj organizirani kriminalni združbi v zgodovini države, na zatožni klopi pa so prav pripadniki klana 'Ndrangheta. Več kot 500 obtoženih se bo moralo zagovarjati zaradi umorov, trgovine z drugami, izsiljevanja in pranja denarja, zaslišanja pa naj bi trajala vsaj leto dni.