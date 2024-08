Italijanska mafijska družina pred hišo aktivistke postavila krsto

Ronziova je v nedeljo popoldne povedala, da so ji ljudje poslali fotografije krste in da jo je tudi sama videla, a da ni takoj pomislila na to, da je bila mišljena kot grožnja. Vse dokler je o krsti niso obvestili njeni varnostniki.

V nedeljo pa so pred domom Ronzijeve, in sicer prav v okrožju Tor Bella Monaca v Rimu, našli krsto.

Policija je v številnih prostorih vil med rušenjem našla razkošne okraske, med drugim tudi porcelanaste tigre v dejanski velikosti tigrov, ki so jih uporabljali za skrivanje denarja. Pa denimo tudi bazene, okrašene z diamanti, obrobljene z zlatimi konji, in strope s pozlačenimi ogledali. Našli so tudi več ton mamil, je sporočila policija, med drugim heroin in kokain. Leta 2022 sta bila dva člana družine obsojena zaradi poskusa preprodaje sedmih ton kokaina iz Kolumbije.

Aktivistka Tiziana Ronzio je predsednica protimafijske skupine Toripiubella, imenovane po soseski Tor Bella Monaca, kjer so bile glavne vile družine Casamonica, vse dokler jih ni dala občina v letih 2018 in 2019 porušiti, poroča CNN.

Čeprav so ji že večkrat v dom in pisarno tudi vlomili, je za časnik La Repubblica povedala, da "se ne zgodi vsak dan, da pred svojo hišo najdeš krsto". "Lahko se zgodi, da kakšna necivilizirana oseba kje pusti kakšen kos pohištva, na primer sedežno garnituro, vendar ne pa krste," je zapisala. Ustrahovanje s krsto je obsodilo tudi več političnih skupin.

Medtem ko je grožnjo označila za neumno in dejala, da je ne bo ustavila, pa je povedala tudi, da je grožnja destabilizirala njeno skupino, ki redno prijavlja zločine proti lokalnim prebivalcem in pogosto tudi priča v njihovo korist. "Zaradi takšnih neumnih potez smo še toliko bolj jezni in se še toliko bolj želimo boriti zase," je povedala.

Rimski župan Roberto Gualtieri je v nedeljo zapisal, da Ronziovi stoji ob strani. "Dragocenega dela, ki ga že leta opravlja skupaj s številnimi drugimi poštenimi državljani v Tor Bella Monaca, se zaradi ustrahovanja gotovo ne bo zaustavilo. Mesto in njegova uprava ji bosta še naprej stala ob strani in podpirala njeno zavezo za ohranjanje zakonitosti in pravičnosti," je povedala.

Tobia Zevi, rimski svetnik za dediščino in stanovanjsko politiko, je prav tako izrazil podporo Ronziovi, rekoč, da "obsodba proti organiziranemu kriminalu, pogum in vztrajnost, ki sta odlikovala njeno delo v težkih letih, ne bo okrnjena zaradi strahu pred še eno neplemenito gesto".

Prizori iz filma "Boter"

Italijanski direktorat za preiskave proti mafiji je klan Casamonica prvič kot mafijsko skupino identificiral v 70. letih prejšnjega stoletja. Glavne družine izvirajo iz nomadskih skupin Sintov, ki so prišle v prestolnico iz podeželskih italijanskih provinc po koncu druge svetovne vojne in imajo po podatkih direktorata v lasti okoli 90 milijonov evrov.

Najpogosteje jih povezujejo z izsiljevanjem in oderuštvom, pa tudi grožnjami in primeri umorov. Klan naj bi štel okoli 1000 članov. Ducat ljudi, povezanih s skupino, trenutno čaka sojenje zaradi kraje elektrike iz stanovanjskega projekta v Rimu.

O klanu so se mediji razpisali leta 2015, ko so mu rimske oblasti nekako dovolile, da organizirajo razkošen pogreb za družinskega patriarha Vittoria Casamonico. V pogrebno slovesnost so bili vključene tudi konjske vprege in pa helikopter, ki je nad sotesko odvrgel cvetne liste vrtnic. Glede na to, da so italijanske oblasti klan Casamonica označile za kriminalno združbo, je nenavadno, da so jim dali dovoljenje za javni pogreb, saj so drugim mafijskim združbam prepovedali javne pogrebe šefov. Kljub temu je procesija imela policijsko zaščito, pred cerkvijo pa tudi godbo, ki je igrala tematsko glasbo iz trilogije Boter.

Leta 2019 je obveščevalec med sojenjem proti 40 članom družine Casamonica, obtoženim mafijskega združevanja, trgovine z mamili, izsiljevanja, oderuštva in nezakonitega posedovanja orožja, pričal, da ga je matriarhinja poskušala ubiti. Informator Massimiliano Fazzari je na sodišču povedal, da so v kadi ene od kleti družinskih vil v Rimu hranili kislino. "Zagrozila mi je, da me bodo raztopili v kislini," je povedal o Liliani Casamonici, ženski glavi ene od družin.