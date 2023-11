Mafijski megaproces: sodnica uro in pol brala imena obsojenih in njihove kazni

Sodišče v južnem italijanskem mestu Lamezia Terme je v enem največjih profimafijskih procesov v zadnjih desetletjih proti članom kalabrijske mafijske združbe 'Ndragheta danes izreklo zaporne kazni skupno v višini več sto let. Med obsojenimi je kakih 200 mafijcev in njihovih pomočnikov, pa tudi več nekdanjih policistov, uradnikov in politikov.

Predsednica sodišča Brigida Cavasino je več kot uro in pol brala imena obsojenih in njihove kazni, ki se gibljejo od nekaj mesecev do 30 let zapora, medtem ko so lahko obtoženci, zaprti v zaporih po vsej državi, sodbo spremljali prek video povezave.

Sojenje je bilo usmerjeno predvsem proti klanu družine Mancuso. Lokalna šefa Saverio Razionale in Domenico Bonavota sta bila obsojena na po 30 let zapora. Medtem se še vedno čaka na sodbo zoper najvišjega domnevnega šefa klana Luigija Mancusa, znanega po vzdevku Stric. Njegovo sojenje je bilo namreč ločeno od tokratnega procesa.

Giancarlo Pittelli, ki je v klopeh italijanskega parlamenta zastopal barve konservativne stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, ki je umrl junija letos, je bil obsojen na 11 let zapora zaradi sodelovanja z mafijo.