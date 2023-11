Mafijski obveščevalec Italiji v želji po nižji kazni ponudil otok

V upanju, da bi s tem prejel nižjo kazen, je nekdanji preprodajalec drog in mafijski obveščevalec Raffaele Imperiale italijanskim oblastem predal umetni otok ob obali Združenih Arabskih Emiratov. Vrednost otoka ocenjujejo na od 60 do 80 milijonov evrov. "Jasno je, da Imperiale želi znižanje kazni. Trenutno jih še ocenjujemo, a zdi se, da so pristne," glede poskusov sodelovanja mafijskega šefa pravi tožilec Maurizio De Marco.

Nenavadna ponudba nekdanjega preprodajalca drog, ki je kasneje postal tudi mafijski obveščevalec. Med ponedeljkovim sojenjem v Neaplju je namreč Raffaele Imperiale v želji po nižji kazni italijanskim oblastem ponudil svoj umetni otok. Ta se nahaja ob obali Dubaja, poroča Guardian. Imperiale, ki mu pravijo tudi "Van Goghov šef", je eden od 20 obtoženih v primeru proti zloglasnim mednarodnim preprodajalcem drog za neapeljsko mafijo Camorro. Obtoženi, ki je oblastem ponudil svoj otok, pa je bil, preden so ga v Dubaju aretirali leta 2021, na begu pet let. V tem času je Imperiale po mnenju preiskovalcev kupil otok, njegova vrednost naj bi bila od 60 do 80 milijonov evrov. Gre za del umetnega otočja, ki je oblikovan po podobi sveta. icon-expand Umetno otočje ob obali Dubaja FOTO: NASA Mafijski obveščevalec, ki mu grozi med štiri in 10 mesecev zaporne kazni, skuša na sodišču dokazati svojo pripravljenost za sodelovanje z oblastmi. Upa, da bo zaradi tega naposled prejel nižjo kazen. "Jasno je, da Imperiale želi znižanje kazni. Trenutno jih še ocenjujemo, a zdi se, da so pristne," je dejal tožilec Maurizio De Marco. Imperiale je svojo kriminalno kariero začel v kavarni v Amsterdamu, kjer je prodajal konopljo. Z nekdaj najbolj iskanim nizozemskim kriminalcem Ridouanom Taghijem, irskim slovitim šefom tolpe Danielom Kinahanom in bosanskim preprodajalcem drog Edinom Gačaninom pa naj bi bil tudi vodja domnevnega superkartela z drogami. Daniel Kinahan, njegov oče Christopher in brat Christopher mlajši so še vedno na prostosti, kljub temu, da je nanje razpisana nagrada dobrih 4,5 milijona evrov (pet milijonov dolarjev). Italijanske oblasti menijo, da je Imperiale eden od 50 največjih mamilarskih kartelov na svetu, ki naj bi imela monopol nad perujskim kokainom. Raffaele Imperiale si je vzdevek "Van Goghov šef" prislužil, ker je imel v lasti dve ukradeni sliki tega nizozemskega umetnika. Obe sliki je kasneje vrnil pravosodnim organom, s čimer je želel dokazati, da je pripravljen postati mafijski obveščevalec. Sliki Plaža pri Scheveningenu v nevihti (1882) in Kongregacija, ki zapušča reformirano cerkev v Nuenenu (1884) so vrnili v Van Goghov muzej na Nizozemskem.