Mafijski umor sredi Rima: zakonca ustrelili v zatilje, kriva tekstilna vojna?

V ponedeljek zvečer so sredi večnega mesta odjeknili streli, na tleh je obležal kitajski par. Džanga Dajonga in njegovo ženo Gong Šiaoking so med vožnjo s kolesom na mafijski način ubili s strelom v zatilje. Razlog za umor naj bi bila tekstilna vojna med kitajskimi kriminalnimi združbami, ki delujejo v Evropi. Policija za zdaj ni prijela še nobenega osumljenca.