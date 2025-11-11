Voznik, ki je pokosil ljudi na božičnem sejmu, gladovno stavka

Predsedujoči sodnik Dirk Sternberg je obtoženemu Talebu Džavadu al Abdulmohsenu dal vedeti, da se sojenje lahko nadaljuje tudi brez njegove prisotnosti. "Nimate moči, da bi z gladovno stavko ali z zavračanjem vode zavlačevali ali preprečili sojenje, " je opozoril obtoženca.

Ta je v ponedeljek priznal, da je bil 20. decembra lani v času incidenta v Magdeburgu za volanom vozila. Toda ni podal dodatnih podrobnosti o dogodku niti ni izkazal obžalovanja.

Kdo je 50-letnik, ki je moril na prenatrpanem božičnem sejmu?

Preberi še Kdo je 50-letnik, ki je moril na prenatrpanem božičnem sejmu?

Tožilstvo je Abdulmohsena med drugim obtožilo šestih umorov in 338 poskusov umora. Če bo obsojen, mu po navedbah francoske tiskovne agencije AFP grozi dosmrtna zaporna kazen. Sojenje naj bi se zaključilo predvidoma sredi marca prihodnje leto.

Po mnenju tožilcev so bile glavni motiv za napad na udeležence božičnega sejma frustracije in nezadovoljstvo. Al Abdulmohsen, ki so ga opisali kot kritika islama, nagnjenega k skrajnim političnim prepričanjem in radikalnim teorijam zarot, naj bi želel "pobiti čim več ljudi".

Med sojenjem bodo preučili tudi domnevne pomanjkljivosti pri varnostnih ukrepih med lanskim božičnim sejmom v Magdeburgu. Ukrepi bi morali biti znatno okrepljeni po podobnem smrtonosnem napadu v Berlinu leta 2016.