Tujina

Voznik, ki je pokosil ljudi na božičnem sejmu, gladovno stavka

Magdeburg, 11. 11. 2025 14.41

T.H. , STA
51-letni zdravnik iz Savdske Arabije, ki je obtožen, da je decembra lani v Magdeburgu z avtomobilom zapeljal v množico ter pri tem ubil šest in poškodoval več kot 300 ljudi, je začel gladovno stavko, pri kateri namerava vztrajati tri tedne. Sodišče mu je sicer dalo vedeti, da se sojenje lahko nadaljuje tudi brez njega.

Predsedujoči sodnik Dirk Sternberg je obtoženemu Talebu Džavadu al Abdulmohsenu dal vedeti, da se sojenje lahko nadaljuje tudi brez njegove prisotnosti. "Nimate moči, da bi z gladovno stavko ali z zavračanjem vode zavlačevali ali preprečili sojenje," je opozoril obtoženca.

Taleb Džavadu al Abdulmohsen
Taleb Džavadu al Abdulmohsen FOTO: AP

Ta je v ponedeljek priznal, da je bil 20. decembra lani v času incidenta v Magdeburgu za volanom vozila. Toda ni podal dodatnih podrobnosti o dogodku niti ni izkazal obžalovanja.

Preberi še Kdo je 50-letnik, ki je moril na prenatrpanem božičnem sejmu?

Tožilstvo je Abdulmohsena med drugim obtožilo šestih umorov in 338 poskusov umora. Če bo obsojen, mu po navedbah francoske tiskovne agencije AFP grozi dosmrtna zaporna kazen. Sojenje naj bi se zaključilo predvidoma sredi marca prihodnje leto.

Po mnenju tožilcev so bile glavni motiv za napad na udeležence božičnega sejma frustracije in nezadovoljstvo. Al Abdulmohsen, ki so ga opisali kot kritika islama, nagnjenega k skrajnim političnim prepričanjem in radikalnim teorijam zarot, naj bi želel "pobiti čim več ljudi".

Med sojenjem bodo preučili tudi domnevne pomanjkljivosti pri varnostnih ukrepih med lanskim božičnim sejmom v Magdeburgu. Ukrepi bi morali biti znatno okrepljeni po podobnem smrtonosnem napadu v Berlinu leta 2016.

