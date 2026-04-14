Tujina

Magyar bi preiskal domneven poskus razstrelitve plinovoda v Srbiji

Budimpešta/Beograd, 14. 04. 2026 12.14 pred 14 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Peter Magyar

Zmagovalec madžarskih volitev Peter Magyar je v ponedeljek napovedal preiskavo dogodka, povezanega z domnevno grožnjo plinovodu Turški tok. Hkrati je poudaril, da natančno ve, kakšne so povezave med madžarskim, slovaškim in srbskim voditeljem, Viktorjem Orbanom, Robertom Ficom in Aleksandrom Vučićem, ter kdo je "boter" teh odnosov.

Vodja zmagovalne stranke nedeljskih parlamentarnih volitev Tisza Peter Magyar je na ponedeljkovi novinarski konferenci komentiral tudi dogajanje v Srbiji, potem ko ga je novinar srbske televizije N1 vprašal o domnevnem poskusu razstrelitve plinovoda Turški tok.

Srbska vojska in policija sta približno teden pred volitvami nekaj sto metrov stran od plinovoda na severu Srbije kakih 15 kilometrov od meje z Madžarsko našli eksploziv in detonatorje, za kar je madžarski premier Viktor Orban obtožil Ukrajino.

"Lahko rečem, da je bilo to izvedeno precej nerodno, in videlo se je, da so se organizatorji od tega umaknili in niso šli do konca," je glede incidenta dejal Magyar in napovedal, da bo njegova vlada preiskala, ali je obstajala resnična nevarnost, česar ni izključil.

'Kdo je boter teh velikih prijateljstev'

Aleksandar Vučić in Viktor Orban
Aleksandar Vučić in Viktor Orban
FOTO: AP

Priznal je še, da bi se rad srečal s srbskim vodstvom, pri tem pa dodal, da natančno ve, kakšne so povezave med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Orbanom in slovaškim premierjem Robertom Ficom, približno pa tudi to, "kdo je boter teh velikih prijateljstev".

Vučić je v ponedeljek na omrežju X čestital Magyarju za zmago. Izrazil je prepričanje v nadaljevanje dobrega sodelovanja med državama, hkrati pa se zahvalil Orbanu, ki je takšne odnose omogočil.

Kasneje zvečer je v pogovoru na srbski javni radioteleviziji RTS komentiral tudi izjavo Magyarja glede t. i. botra njegovih povezav z Orbanom in Ficom, rekoč, da imajo skupnega botra, a da to ni ruski predsednik Vladimir Putin.

"Naš skupni boter je svoboda - svoboda mišljenja in delovanja ter ljubezen do lastne države bolj kot do kogarkoli na svetu," je izjavil.

Preberi še Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

Glede napovedi Magyarja, da bo Madžarska preiskala dogodek, povezan s plinovodom, pa je Vučić dejal, da to ni njegova država in nima nobenih pristojnosti, da bi v njej izvajal preiskave.

Napovedal je, da bo Srbija preiskavo nadaljevala in končala sama, Magyarja pa bodo po njegovih besedah obvestili o rezultatih in "mu pokazali, da se je zmotil, ko je verjel blebetanju tabloidov in drugih, da je nekdo nekje nekaj prirejal".

plinovod razstrelitev preiskava
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
14. 04. 2026 20.13
Bi ali Bo ??
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
14. 04. 2026 16.07
Upam, da bo raziskal to in tudi vsa ostala orbanova rabota. Nedvomno je tudi za tem "false flagom" stal orban, ker mu je pač tudi pred volitvami zelo slabo kazalo.
-2
0 2
jugalo
14. 04. 2026 14.32
Hitro ga bodo utišali, kot so baltične države ko so hotele raziskat uničenje s.toka ;)
+0
1 1
