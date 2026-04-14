Magyar bi preiskal domneven poskus razstrelitve plinovoda v Srbiji

Vodja zmagovalne stranke nedeljskih parlamentarnih volitev Tisza Peter Magyar je na ponedeljkovi novinarski konferenci komentiral tudi dogajanje v Srbiji, potem ko ga je novinar srbske televizije N1 vprašal o domnevnem poskusu razstrelitve plinovoda Turški tok. Srbska vojska in policija sta približno teden pred volitvami nekaj sto metrov stran od plinovoda na severu Srbije kakih 15 kilometrov od meje z Madžarsko našli eksploziv in detonatorje, za kar je madžarski premier Viktor Orban obtožil Ukrajino. "Lahko rečem, da je bilo to izvedeno precej nerodno, in videlo se je, da so se organizatorji od tega umaknili in niso šli do konca," je glede incidenta dejal Magyar in napovedal, da bo njegova vlada preiskala, ali je obstajala resnična nevarnost, česar ni izključil.

'Kdo je boter teh velikih prijateljstev'

Aleksandar Vučić in Viktor Orban FOTO: AP

Priznal je še, da bi se rad srečal s srbskim vodstvom, pri tem pa dodal, da natančno ve, kakšne so povezave med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Orbanom in slovaškim premierjem Robertom Ficom, približno pa tudi to, "kdo je boter teh velikih prijateljstev". Vučić je v ponedeljek na omrežju X čestital Magyarju za zmago. Izrazil je prepričanje v nadaljevanje dobrega sodelovanja med državama, hkrati pa se zahvalil Orbanu, ki je takšne odnose omogočil. Kasneje zvečer je v pogovoru na srbski javni radioteleviziji RTS komentiral tudi izjavo Magyarja glede t. i. botra njegovih povezav z Orbanom in Ficom, rekoč, da imajo skupnega botra, a da to ni ruski predsednik Vladimir Putin. "Naš skupni boter je svoboda - svoboda mišljenja in delovanja ter ljubezen do lastne države bolj kot do kogarkoli na svetu," je izjavil.