Magyar brez vladnega avtomobila, vozil bo svojo Škodo Superb

"Kot svoje uradno premierjevo vozilo bom uporabljal Škodo Superb, ki je ljudem po vsej državi postala znana med mojo predvolilno turnejo. Prav tako se ne bom preselil v uradno vladno rezidenco," je zapisal na družbenem omrežju X ob fotografiji ob svojem avtu.

Kot premierju mu sicer pripadajo določene ugodnosti. Na voljo so denimo uradna državna vozila z voznikom, lahko se preseli v uradno rezidenco ali državno varovano stanovanje, če pa se odloči živeti v svojem domu, mu država krije zaščito.

A kot kaže, se bo Magyar odločil za preprosto življenje, takšno, kot ga je živel še preden je postal premier. Kot je zapisal, se ne bo preselil v uradno vladno rezidenco.

Izvolitev Magyarja za premierja so sicer državljani navdušeno pospremili. Pred parlamentom so ga čakali z madžarskimi in evropskimi zastavami, obljubil pa jim je, da bo pokazal, da je "politika lahko lepa, pogumna in poštena". Že med volilno kampanjo je Magyar obljubil, da bo Madžarski "služil, ne pa vladal", napovedal je tudi boj proti korupciji.