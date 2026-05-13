Tujina

Magyar brez vladnega avtomobila, vozil bo svojo Škodo Superb

Budimpešta, 13. 05. 2026 12.03 pred 14 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Peter Magyar

Novoizvoljeni madžarski premier Peter Magyar je precej priljubljena osebnost na Madžarskem. Še en plus si je pridobil zdaj, ko je objavil fotografijo pri svojem avtomobilu in zraven napisal, da se ne bo kot njegov predhodnik odločil za luksuzen avtomobil, temveč bo kar naprej uporabljal svojo Škodo Superb.

"Kot svoje uradno premierjevo vozilo bom uporabljal Škodo Superb, ki je ljudem po vsej državi postala znana med mojo predvolilno turnejo. Prav tako se ne bom preselil v uradno vladno rezidenco," je zapisal na družbenem omrežju X ob fotografiji ob svojem avtu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot premierju mu sicer pripadajo določene ugodnosti. Na voljo so denimo uradna državna vozila z voznikom, lahko se preseli v uradno rezidenco ali državno varovano stanovanje, če pa se odloči živeti v svojem domu, mu država krije zaščito.

A kot kaže, se bo Magyar odločil za preprosto življenje, takšno, kot ga je živel še preden je postal premier. Kot je zapisal, se ne bo preselil v uradno vladno rezidenco.

Izvolitev Magyarja za premierja so sicer državljani navdušeno pospremili. Pred parlamentom so ga čakali z madžarskimi in evropskimi zastavami, obljubil pa jim je, da bo pokazal, da je "politika lahko lepa, pogumna in poštena". Že med volilno kampanjo je Magyar obljubil, da bo Madžarski "služil, ne pa vladal", napovedal je tudi boj proti korupciji.

Kdo je Peter Magyar?

Peter Magyar, čigar priimek dobesedno pomeni Madžar, se je rodil v Budimpešti marca 1981 v družini pravnikov. Je tudi pranečak Ferenca Madla, ki je bil predsednik Madžarske med letoma 2000 in 2005.

Peter Magyar
Peter Magyar
FOTO: AP

Po končanem študiju prava na Katoliški univerzi blizu Budimpešte leta 2004 je začel kariero v korporativnem pravu. Med študijem se je pridružil Orbanovi stranki Fidesz, ki je bila takrat v opoziciji, potem ko na volitvah leta 2002 kljub osvojitvi večine sedežev ni uspela oblikovati vlade.

Kot je večkrat povedal, ga je včasih navdihoval Orban in njegova politika zaradi načina, kako je leta 1989 vodil madžarske prodemokratične proteste proti Sovjetski zvezi in Moskvi podprtemu komunističnemu vodstvu v Budimpešti, poroča Al Jazeera.

"Okoli prehoda režima je nastal val energije, ki me je kot otroka popolnoma prevzel," je dejal Magyar.

peter magyar madžarska premier

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grande cojones
13. 05. 2026 12.42
Ni slabo. S kilometrino ima boljšo računico za lastni avto.
VladaPada
13. 05. 2026 12.42
Nic novega in pricakovano. Pudeljcek bo vozil avtomobil z nemsko masino tako kot Slovenski pajaci. :)
