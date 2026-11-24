Magyar je na Facebooku napovedal, da ga bo v Zakarpatju spremljala zunanja ministrica Anita Orbán. Gre za ukrajinsko regijo ob meji z Madžarsko, v kateri živi številčna madžarska narodna manjšina, piše Euronews.
Po prvih informacijah madžarskih medijev naj bi program obiska zajemal tri mesta in poleg političnih pogovorov vključeval tudi kulturne dogodke.
Magyar in Zelenski sta se sicer že srečala na vrhovih EU in Nata. Vendar je Budimpešta dvostransko srečanje pogojevala s tem, da Kijev ugodi njenim zahtevam glede pravic madžarske narodne manjšine v Ukrajini.
Sicer pa je Magyar že dolgo govoril o srečanju z ukrajinskim predsednikom. Tudi do vlade Viktorja Orbana je bil večkrat kritičen in jim očital, da so proti Ukrajini. Ena izmed njegovih obljub je bila, da se bo njegova vlada zavzela za Madžare v Zakarpatju in napadeno ukrajinsko ljudstvo, tudi če bo Moskva temu nasprotovala.
Preden je odšel na obisk je sporočil, da bo Madžarom v Zakarpatju prenesel sporočilo Madžarske. Po njegovih besedah že skoraj pet let trpijo, živijo v strahu in prestajajo mrzle zime, odkar je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino.
Poudaril je, da je Rusija agresorka, Ukrajina in njeno prebivalstvo pa žrtvi agresije. Dodal je, da bo Madžarska Ukrajino še naprej podpirala, vendar ji ne bo pošiljala orožja ali vojakov, temveč ji bo pomagala s humanitarno pomočjo in diplomatsko podporo.
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