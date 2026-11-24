Magyar je na Facebooku napovedal, da ga bo v Zakarpatju spremljala zunanja ministrica Anita Orbán. Gre za ukrajinsko regijo ob meji z Madžarsko, v kateri živi številčna madžarska narodna manjšina, piše Euronews.

Po prvih informacijah madžarskih medijev naj bi program obiska zajemal tri mesta in poleg političnih pogovorov vključeval tudi kulturne dogodke.

Magyar in Zelenski sta se sicer že srečala na vrhovih EU in Nata. Vendar je Budimpešta dvostransko srečanje pogojevala s tem, da Kijev ugodi njenim zahtevam glede pravic madžarske narodne manjšine v Ukrajini.