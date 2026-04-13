Magyar o osvoboditvi Madžarske, iz Evrope dežujejo čestitke

"Tisza ni samo zmagala na volitvah – vse kaže, da bomo imeli dvotretjinsko večino v parlamentu. To pomeni miren in učinkovit prenos oblasti," je pred množico privržencev v Budimpešti dejal vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar.
Spomnil je, da je režim Viktorja Orbana skušal narediti vse, da bi ustavil Tiszo, vključno z uporabo obveščevalnih služb, zato njena zmaga pomeni "triumf nad lažjo".
Magyar je dejal še, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati "Rusi, pojdite domov," poroča BBC. Orban je namreč veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, svojo kampanjo pred volitvami pa je v veliki meri utemeljil na nasprotovanju pomoči Ukrajini.
Dejal je, da so Madžari rekli da Evropi, nova vlada pa je pred veliko nalogo, da upraviči danes izkazano zaupanje. Orbana je pozval, naj ne sprejema novih ukrepov v vmesnem času do predaje oblasti, da ne bo oviral dela nove vlade.
"Lutke Orbanove vlade morajo oditi, državne institucije pa se morajo spremeniti," je še poudaril Magyar ter obljubil, da bodo obnovili madžarsko demokracijo.
Njegova zmaga pomeni konec 16-letna vladavine populističnega premierja Viktorja Orbana. Ulice Budimpešte so sinoči preplavili ljudje, ki so slavili Magyarjevo zmago:
Dežujejo čestitke iz Evrope
Ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v peti Evropski uniji, poslavlja, evropski voditelji niso skrivali navdušenja. Poudarjajo, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da "evropsko srce danes na Madžarskem bije močneje". "Madžarska je izbrala Evropo," je poudarila in dodala, da to Evropo dela močnejšo.
Francoski predsednik Emmauel Macron je po telefonu že govoril z Magyarom in mu čestital za to, da je premagal dolgoletnega premierja Viktorja Orbana, znanega po svojih kritikah na račun Evrope. "Francija pozdravlja zavezanost Madžarov vrednotam EU," je zapisal na omrežju X.
Nemški kancler Friedrich Merz pa je sporočil, da se veseli dela z novim madžarskim premierjem. "Združimo moči za močno, varno in predvsem združeno Evropo," je zapisal.
Britanski premier Keir Starmer je v čestitki Magyaru zapisal, da je to zgodovinski dan ne le za Madžarsko, temveč za evropsko demokracijo, ter dodal, da se veseli sodelovanja z njim.
Da se veseli sodelovanja z novim madžarskim premierjem, je zapisala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.
Španski premier Pedro Sanchez pa je zapisal, da so na Madžarskem zmagale evropske vrednote.
Magyaru je čestital tudi slovenski premier Robert Golob in poudaril, da je njegova zmaga tudi zmaga za Evropo.
Zmage opozicije so se razveselili tudi v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si želi sodelovati z novim madžarskim premierjem.
Orban je sicer užival podporo tako ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot ruskega predsednika Vladimirja Putina. Trump mu je tik pred volitvami izrekel podporo, v Budimpešto pa je prišel ameriški podpredsednik JD Vance.
Volilna udeležba je bila rekordna, pol ure pred zaprtjem volišč je dosegla 77,8 odstotka. Volilna kampanja je bila sicer izrazito umazana, intenzivna in čustvena. Pojavile so se tudi obtožbe o vmešavanju v volitve in množičnem kupovanju glasov.
