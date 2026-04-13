Magyar o osvoboditvi Madžarske, iz Evrope dežujejo čestitke

"Tisza ni samo zmagala na volitvah – vse kaže, da bomo imeli dvotretjinsko večino v parlamentu. To pomeni miren in učinkovit prenos oblasti," je pred množico privržencev v Budimpešti dejal vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar. Spomnil je, da je režim Viktorja Orbana skušal narediti vse, da bi ustavil Tiszo, vključno z uporabo obveščevalnih služb, zato njena zmaga pomeni "triumf nad lažjo".

Magyar je dejal še, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati "Rusi, pojdite domov," poroča BBC. Orban je namreč veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, svojo kampanjo pred volitvami pa je v veliki meri utemeljil na nasprotovanju pomoči Ukrajini.

Peter Magyar po zmagi AP

Dejal je, da so Madžari rekli da Evropi, nova vlada pa je pred veliko nalogo, da upraviči danes izkazano zaupanje. Orbana je pozval, naj ne sprejema novih ukrepov v vmesnem času do predaje oblasti, da ne bo oviral dela nove vlade. "Lutke Orbanove vlade morajo oditi, državne institucije pa se morajo spremeniti," je še poudaril Magyar ter obljubil, da bodo obnovili madžarsko demokracijo. Njegova zmaga pomeni konec 16-letna vladavine populističnega premierja Viktorja Orbana. Ulice Budimpešte so sinoči preplavili ljudje, ki so slavili Magyarjevo zmago:

Slavje na ulicah Budimpešte po zmagi Magyarja Profimedia

Dežujejo čestitke iz Evrope

Ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v peti Evropski uniji, poslavlja, evropski voditelji niso skrivali navdušenja. Poudarjajo, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da "evropsko srce danes na Madžarskem bije močneje". "Madžarska je izbrala Evropo," je poudarila in dodala, da to Evropo dela močnejšo. Francoski predsednik Emmauel Macron je po telefonu že govoril z Magyarom in mu čestital za to, da je premagal dolgoletnega premierja Viktorja Orbana, znanega po svojih kritikah na račun Evrope. "Francija pozdravlja zavezanost Madžarov vrednotam EU," je zapisal na omrežju X. Nemški kancler Friedrich Merz pa je sporočil, da se veseli dela z novim madžarskim premierjem. "Združimo moči za močno, varno in predvsem združeno Evropo," je zapisal.

Madžarska opozicijska stranka Tisza si je na volitvah zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu, ki je potrebna za spremembo ustave. Po 84 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da bo imela 138 od 199 sedežev.