Tujina

Magyar o osvoboditvi Madžarske, iz Evrope dežujejo čestitke

Budimpešta, 13. 04. 2026 06.39 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
U.Z. STA
Peter Magyar po zmagi

"Uspelo nam je, skupaj smo zrušili režim Viktorja Orbana," je po zmagi na volitvah pred množico privržencev v Budimpešti dejal vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar in dodal, da so osvobodili Madžarsko. Poudaril je, da udeležba na volitvah še nikoli v demokratični Madžarski ni bila tako visoka kot zdaj. Ob novici, da se Viktor Orban, ki je veljal za trn v peti Evropski uniji, poslavlja, evropski voditelji ne skrivajo navdušenja.

"Tisza ni samo zmagala na volitvah – vse kaže, da bomo imeli dvotretjinsko večino v parlamentu. To pomeni miren in učinkovit prenos oblasti," je pred množico privržencev v Budimpešti dejal vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar. 

Spomnil je, da je režim Viktorja Orbana skušal narediti vse, da bi ustavil Tiszo, vključno z uporabo obveščevalnih služb, zato njena zmaga pomeni "triumf nad lažjo".

Preberi še Magyar: Orban me je poklical in mi čestital

Magyar je dejal še, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati "Rusi, pojdite domov," poroča BBC. Orban je namreč veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, svojo kampanjo pred volitvami pa je v veliki meri utemeljil na nasprotovanju pomoči Ukrajini.

Dejal je, da so Madžari rekli da Evropi, nova vlada pa je pred veliko nalogo, da upraviči danes izkazano zaupanje. Orbana je pozval, naj ne sprejema novih ukrepov v vmesnem času do predaje oblasti, da ne bo oviral dela nove vlade.

"Lutke Orbanove vlade morajo oditi, državne institucije pa se morajo spremeniti," je še poudaril Magyar ter obljubil, da bodo obnovili madžarsko demokracijo.

Njegova zmaga pomeni konec 16-letna vladavine populističnega premierja Viktorja Orbana. Ulice Budimpešte so sinoči preplavili ljudje, ki so slavili Magyarjevo zmago: 

Dežujejo čestitke iz Evrope

Ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v peti Evropski uniji, poslavlja, evropski voditelji niso skrivali navdušenja. Poudarjajo, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da "evropsko srce danes na Madžarskem bije močneje". "Madžarska je izbrala Evropo," je poudarila in dodala, da to Evropo dela močnejšo.

Francoski predsednik Emmauel Macron je po telefonu že govoril z Magyarom in mu čestital za to, da je premagal dolgoletnega premierja Viktorja Orbana, znanega po svojih kritikah na račun Evrope. "Francija pozdravlja zavezanost Madžarov vrednotam EU," je zapisal na omrežju X.

Nemški kancler Friedrich Merz pa je sporočil, da se veseli dela z novim madžarskim premierjem. "Združimo moči za močno, varno in predvsem združeno Evropo," je zapisal.

Madžarska opozicijska stranka Tisza si je na volitvah zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu, ki je potrebna za spremembo ustave. Po 84 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da bo imela 138 od 199 sedežev.

Britanski premier Keir Starmer je v čestitki Magyaru zapisal, da je to zgodovinski dan ne le za Madžarsko, temveč za evropsko demokracijo, ter dodal, da se veseli sodelovanja z njim.

Da se veseli sodelovanja z novim madžarskim premierjem, je zapisala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Španski premier Pedro Sanchez pa je zapisal, da so na Madžarskem zmagale evropske vrednote.

Magyaru je čestital tudi slovenski premier Robert Golob in poudaril, da je njegova zmaga tudi zmaga za Evropo.

Zmage opozicije so se razveselili tudi v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si želi sodelovati z novim madžarskim premierjem.

Orban je sicer užival podporo tako ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot ruskega predsednika Vladimirja Putina. Trump mu je tik pred volitvami izrekel podporo, v Budimpešto pa je prišel ameriški podpredsednik JD Vance.

Volilna udeležba je bila rekordna, pol ure pred zaprtjem volišč je dosegla 77,8 odstotka. Volilna kampanja je bila sicer izrazito umazana, intenzivna in čustvena. Pojavile so se tudi obtožbe o vmešavanju v volitve in množičnem kupovanju glasov.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
13. 04. 2026 08.01
Bruseljska mafija, kupljeni koruptivni kimavčki imajo danes praznik, nadaljevali bodo z destrukcijo unije, kazere branik je bila med redkimi še Madžarska. To je to, nobene svobode ali drugih bajkic.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
13. 04. 2026 08.01
Je Janez že čestital Orbanu? Po komentarjih pa vidim, da so na Orbanovi strani osebki, ki so tudi doma taki samodržci kot Orban. Večji kot so verniki, večji diktatorji so doma.
Odgovori
+1
1 0
MatPaat
13. 04. 2026 08.00
Po eni strani je to dobro za nas. Ker Janez in Orban ne bosta mogla sodelovat.
Odgovori
0 0
Wild west
13. 04. 2026 08.00
A Janez se še ni zbudil, da pokomentira krajo madžarskih volitev
Odgovori
0 0
sabro4
13. 04. 2026 08.00
zelenski si je odahnil, blokada 90MILJARD je mimo
Odgovori
+3
3 0
