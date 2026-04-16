Tujina

Magyar po burnem intervjuju zagrozil z ukinitvijo državne radiotelevizije

Budimpešta, 16. 04. 2026 17.54 pred 1 uro 4 min branja 8

N.V. STA
Peter Magyar

Vodja zmagovalne stranke na madžarskih volitvah Peter Magyar je po burnem soočenju v živo na državni radioteleviziji zagrozil, da jo bo ukinil. Radiotelevizijo je obtožil širjenja "severnokorejskega tipa propagande" in lažnih trditev o njegovi družini med volilno kampanjo. Zaostruje se tudi na tiskovni agenciji MTI, kjer so od vodstva agencije zahtevali ponovno vzpostavitev uredniške neodvisnosti.

Potem ko je nastopil v zelo napeti oddaji na madžarski javni televiziji, je Magyar že napovedal načrte za prekinitev oddajanja nacionalnega javnega medija, poroča Euronews.

Intervju na televiziji je bil njegov prvi nastop na nacionalnem javnem mediju po 18 mesecih, čeprav je MTVA, državni medijski organ, sporočil, da je med kampanjo Magyarju in članom stranke večkrat poslal vabila, a se niso odzvali.

Zdaj, po zmagi, pa je novoizvoljeni premier dal dva intervjuja. Najprej na javnem radiu, nato še na televiziji in oba sta se končala v napetem vzdušju, z ostrimi replikami, prekinitvami in medsebojnimi obtožbami.

"Eden od elementov našega programa je, da se bo ta tovarna laži končala, ko bo oblikovana vlada Tisze," je Magyar povedal voditelju. Stranka Tisza sicer že dolgo obtožuje državne medije pristranskosti. "Lažne novice, ki se tukaj predvajajo, se morajo ustaviti, vzpostavili pa bomo neodvisne, objektivne in nepristranske pogoje za konec te propagande."

Nato je radiotelevizijo obtožil širjenja neresničnih informacij o njem in žaljenja njegove družine med kampanjo. Magyar je poudaril, da so na televiziji večkrat lažno trdili, da njegovi mladoletni otroci ne govorijo z njim, kar je voditelj strogo zanikal.

"V imenu vseh svojih kolegov želim zavrniti trditve, da smo žalili vašo družino," mu je dejal voditelj.

Nacionalno radiotelevizijo MTVA je primerjal tudi s severnokorejskimi državnimi mediji. "To, kar se tukaj dogaja od leta 2010, je nekaj, kar bi občudoval Goebbels ali severnokorejsko vodstvo. Niti ene same resnične besede ni slišati. To se ne more nadaljevati," je poudaril.

Trdil je tudi, da je MTVA v preteklosti predvajala zavajajoča poročila o Nemčiji, vključno s trditvami, da država nima dostopa do interneta in da so tam ljudje "prenehali s spolnimi odnosi", a je voditelj tudi te trditve zavrnil.

Magyarjev pristop odraža pristop njegovega političnega zaveznika, poljskega predsednika vlade Donalda Tuska, ki je po prevzemu oblasti leta 2023 sprejel obsežne ukrepe proti poljski državni radioteleviziji. Po obljubi, da jo bo preoblikoval v neodvisen javni servis, je poljska vlada prekinila televizijski signal in razrešila njeno vodstvo.

Magyar je namreč v sredo napovedal, da bo njegova vlada po nastopu položaja začasno ustavila informativni program državnih medijev, sprejela nov medijski zakon in zagotovila svobodo medijev.

Preberi še Vajenec, ki je premagal učitelja

Na madžarski tiskovni agenciji MTI zahtevajo uredniško neodvisnost

V pismu, ki ga je pridobila AFP, so zaposleni na MTI v sredo od vodstva agencije zahtevali "takojšnjo ponovno vzpostavitev nepristranskega poročanja".

"Želimo sami odločati, o katerih dogodkih bomo poročali, in sami določati strukturo naših novinarskih prispevkov na podlagi lastnih strokovnih načel," so poudarili.

Pismo je podpisalo več kot 90 zaposlenih, "skoraj vsi v agenciji MTI", je povedal urednik, ki ni želel biti imenovan, ker ni pooblaščen za izjave. Za AFP je dejal, da imajo na tiskovni agenciji dovolj političnega vmešavanja od zunaj in da želijo znova svobodno opravljati svoje delo. Obsodil je "cenzuro, vredno diktature" med 16-letno Orbanovo vladavino.

AFP je dodala, da je imela vpogled tudi v notranja elektronska sporočila, ki kažejo na strog nadzor nad novinarskimi prispevki v MTI. Tiste, ki zadevajo ukrepe vlade ali določene teme v tujini, mora odobriti vodstvo.

Ena od članic vodstva Anita Altorjai je v odgovoru prosila zaposlene, naj bodo potrpežljivi do sprejema novih zakonov.

MTI, ki je bila ustanovljena leta 1880 v času Avstro-Ogrske, je ena najstarejših še delujočih tiskovnih agencij v Evropi. Leta 2015 je bila skupaj z več drugimi javnimi mediji vključena v obsežno državno skupino v okviru pravnega in upravnega sistema, ki je okrepil centraliziran nadzor. Kritiki Orbana trdijo, da so s tem javni mediji postali propagandni stroj vlade. Poleg tega pa imajo večino zasebnih medijev v lasti Orbanovi zavezniki.

Evropska unija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi ocenjujeta, da se je svoboda medijev na Madžarskem med Orbanovo vladavino močno poslabšala. Na Svetovnem indeksu svobode medijev je bila Madžarska lani na 68. mestu med 180 državami.

Papež v luči spora s Trumpom: 'Po svetu pustoši peščica tiranov'

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NIKI 2
16. 04. 2026 19.43
STA in RTV naj malo počakata ko začne nova vlada delat ponovimo vajo iz prejšnjega mandata Janezove vlade. Blokirana sredstva !!!
Delavec_Slo
16. 04. 2026 19.40
Pravilno, pri nas bo morali ukiniti tole...!
nekivmes
16. 04. 2026 19.39
tale žid jim bo dal vetra še bodo jokali za orbanom
Rde?a pesa in hren
16. 04. 2026 19.27
ORBAN2
2mt8
16. 04. 2026 19.23
Viktor si je podredil vse medije, sodišča in inštitucije na Madžarskem. Do pike enaka receptura kot pri naših levičarjih ki so si podredili čisto vse.
SuperFino
16. 04. 2026 19.11
Se jim ze kolca za Viktorjem
Emtisunce
16. 04. 2026 18.56
Mali Golob, kar ni po tvoje ukineš. Orban in Janša sta kot nadolžne "bele ovčice na nebu" za tele levičarje.
Dragica Cegler
16. 04. 2026 18.52
Naši levaki ga obožujejo.
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
moskisvet
Portal
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
dominvrt
Portal
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Komar
Komar
