Inženir MOL-a preverja sprejemno območje naftovoda Družba, 9. januarja 2007 FOTO: AP

Novoizvoljeni madžarski premier Peter Magyar je na svoji prvi tiskovni konferenci po zmagi dejal, da bo država še naprej kupovala rusko energijo in dajala prednost najcenejši razpoložljivi nafti. Izjava je sicer v nasprotju z njegovo predvolilno obljubo o postopni opustitvi uvoza ruske energije do leta 2035, poroča Euronews.

'Nihče ne more spremeniti geografije'

"Nihče ne more spremeniti geografije, Rusija in Madžarska sta tukaj, da ostaneta. Vlada bo surovo nafto in plin nabavila na najcenejši in najvarnejši možen način," je Magyar povedal novinarjem. Do izjave prihaja v času, ko je Evropska unija z navdušenjem sprejela odstavitev odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je pogosto kritiziral energetski prehod unije in njen strog pristop do uvoza energije iz Rusije. Prav tako se postavlja vprašanje, ali se bodo voditelji EU soočili s podobnimi izzivi, medtem ko se pripravljajo na postopno opustitev ruske energije do konca leta 2027.

Magyarjeve izjave bi lahko vznemirile voditelje EU, saj je predlagal, da bi EU morala "odpraviti sankcije" proti ruski energiji, in dodal, da "nihče noče plačati preveč" za oskrbo z energijo. Medtem ko se svet sooča z energetsko krizo zaradi vojne v Iranu, se Madžarska še posebej sooča s težavami, odkar je bil januarja po ruskem napadu na energetsko infrastrukturo v zahodni Ukrajini poškodovan naftovod Družba – ključna pot za rusko nafto, ki se prevaža čez Ukrajino, trdi Kijev.