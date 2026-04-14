Magyar: Še naprej bomo iskali najcenejše vire energije, tudi v Rusiji

Novoizvoljeni madžarski premier Peter Magyar je na svoji prvi tiskovni konferenci po zmagi dejal, da bo država še naprej kupovala rusko energijo in dajala prednost najcenejši razpoložljivi nafti. Izjava je sicer v nasprotju z njegovo predvolilno obljubo o postopni opustitvi uvoza ruske energije do leta 2035, poroča Euronews.
'Nihče ne more spremeniti geografije'
"Nihče ne more spremeniti geografije, Rusija in Madžarska sta tukaj, da ostaneta. Vlada bo surovo nafto in plin nabavila na najcenejši in najvarnejši možen način," je Magyar povedal novinarjem.
Do izjave prihaja v času, ko je Evropska unija z navdušenjem sprejela odstavitev odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je pogosto kritiziral energetski prehod unije in njen strog pristop do uvoza energije iz Rusije. Prav tako se postavlja vprašanje, ali se bodo voditelji EU soočili s podobnimi izzivi, medtem ko se pripravljajo na postopno opustitev ruske energije do konca leta 2027.
Magyarjeve izjave bi lahko vznemirile voditelje EU, saj je predlagal, da bi EU morala "odpraviti sankcije" proti ruski energiji, in dodal, da "nihče noče plačati preveč" za oskrbo z energijo. Medtem ko se svet sooča z energetsko krizo zaradi vojne v Iranu, se Madžarska še posebej sooča s težavami, odkar je bil januarja po ruskem napadu na energetsko infrastrukturo v zahodni Ukrajini poškodovan naftovod Družba – ključna pot za rusko nafto, ki se prevaža čez Ukrajino, trdi Kijev.
Madžarska ostaja ena od držav EU, ki so najbolj odvisne od ruske energije, saj predstavlja približno 90 odstotkov njene oskrbe. Ker so se pretoki nafte iz Družbe februarja in marca zmanjšali na nič, je bila Madžarska, celinska država z malo alternativami, prisiljena črpati iz strateških rezerv in zmanjšati pretočnost rafinerij, je za Euronews povedala Victoria Grabenwöger, višja analitičarka pri podjetju za podatkovno inteligenco Kpler.
Da bi ublažila primanjkljaj, je MOL, edina madžarska rafinerija, povečala uvoz po morju prek hrvaškega terminala Omišalj, ki se dobavlja po naftovodu Adria. Madžarski uvoz prek Hrvaške je marca dosegel približno 100.000 sodčkov nafte na dan, vključno z libijsko in norveško surovo nafto, kažejo podatki Kplerja.
Analitiki na splošno pravijo, da nadomeščanje ruske nafte z alternativnimi dobavitelji znatno zmanjšuje madžarsko finančno prednost: tudi če so količine zagotovljene prek Hrvaške, višji vhodni stroški znižujejo marže.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.