Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Magyar: Še naprej bomo iskali najcenejše vire energije, tudi v Rusiji

Budimpešta, 14. 04. 2026 08.24 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
Ne.M.
Madžarska energija, plin

Peter Magyar je v ponedeljek na svoji prvi tiskovni konferenci po izvolitvi za madžarskega predsednika vlade dejal, da bo država še naprej iskala najcenejše vire energije, vključno z Rusijo. Njegova izjava je očitno v nasprotju s prejšnjimi obljubami o postopni opustitvi uvoza ruske energije do leta 2035.

Inženir MOL-a preverja sprejemno območje naftovoda Družba, 9. januarja 2007
Inženir MOL-a preverja sprejemno območje naftovoda Družba, 9. januarja 2007
FOTO: AP

Novoizvoljeni madžarski premier Peter Magyar je na svoji prvi tiskovni konferenci po zmagi dejal, da bo država še naprej kupovala rusko energijo in dajala prednost najcenejši razpoložljivi nafti. Izjava je sicer v nasprotju z njegovo predvolilno obljubo o postopni opustitvi uvoza ruske energije do leta 2035, poroča Euronews.

'Nihče ne more spremeniti geografije'

"Nihče ne more spremeniti geografije, Rusija in Madžarska sta tukaj, da ostaneta. Vlada bo surovo nafto in plin nabavila na najcenejši in najvarnejši možen način," je Magyar povedal novinarjem.

Do izjave prihaja v času, ko je Evropska unija z navdušenjem sprejela odstavitev odhajajočega premierja Viktorja Orbana, ki je pogosto kritiziral energetski prehod unije in njen strog pristop do uvoza energije iz Rusije. Prav tako se postavlja vprašanje, ali se bodo voditelji EU soočili s podobnimi izzivi, medtem ko se pripravljajo na postopno opustitev ruske energije do konca leta 2027.

Magyarjeve izjave bi lahko vznemirile voditelje EU, saj je predlagal, da bi EU morala "odpraviti sankcije" proti ruski energiji, in dodal, da "nihče noče plačati preveč" za oskrbo z energijo. Medtem ko se svet sooča z energetsko krizo zaradi vojne v Iranu, se Madžarska še posebej sooča s težavami, odkar je bil januarja po ruskem napadu na energetsko infrastrukturo v zahodni Ukrajini poškodovan naftovod Družba – ključna pot za rusko nafto, ki se prevaža čez Ukrajino, trdi Kijev.

Madžarska ostaja ena od držav EU, ki so najbolj odvisne od ruske energije, saj predstavlja približno 90 odstotkov njene oskrbe. Ker so se pretoki nafte iz Družbe februarja in marca zmanjšali na nič, je bila Madžarska, celinska država z malo alternativami, prisiljena črpati iz strateških rezerv in zmanjšati pretočnost rafinerij, je za Euronews povedala Victoria Grabenwöger, višja analitičarka pri podjetju za podatkovno inteligenco Kpler.

Da bi ublažila primanjkljaj, je MOL, edina madžarska rafinerija, povečala uvoz po morju prek hrvaškega terminala Omišalj, ki se dobavlja po naftovodu Adria. Madžarski uvoz prek Hrvaške je marca dosegel približno 100.000 sodčkov nafte na dan, vključno z libijsko in norveško surovo nafto, kažejo podatki Kplerja.

Analitiki na splošno pravijo, da nadomeščanje ruske nafte z alternativnimi dobavitelji znatno zmanjšuje madžarsko finančno prednost: tudi če so količine zagotovljene prek Hrvaške, višji vhodni stroški znižujejo marže.

nafta plin madžarska rusija eu energija

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wyatt
14. 04. 2026 10.22
Neumen je , kdor misli da bo Rusijo s tem sankcioniral, kupoval plin od anericanov, ki ha uvazajo iz rusije. EU je postala en slab stand up komik.
Odgovori
0 0
Prodanekure
14. 04. 2026 10.10
hehe pa ravno včeraj se je pernati hvalil s telefonskim pogovorom, da mu ni kaj svetoval kot vrhunski manager :)
Odgovori
+1
1 0
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.14
Odličen namig! Saj res! Naš Ostareli abraz pa se nič ne hvali s kakšnim telefonskim pogovorom z desničarjem Magyarom. He he.
Odgovori
0 0
GLAVAČ
14. 04. 2026 10.03
Eu se mora vrniti Rusiji,če hoče obstati
Odgovori
+4
5 1
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.18
Prepozno. Rusija se že vrača Kitajski. Niti pisne ne, ko Kitajska na svoj znan počasen in zanesljiv način vrača sebi Sibirijo. Vladivostok je nekdaj bil kitajsko mesto, to gotovo veš. To čivkajo že vrabci na strehah vsake srbske vasi. Kitajci pa imajo dolg spomin. Zato midva občudujeva Kitajsko, a ne? - Si videl, kaj sproži nepremišljen zapis kot je tvoj?
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
14. 04. 2026 09.49
sektaši tega ne razumejo,gonijo svojo mantro da je Magjar desničar in z tem se tolažijo,ne vedo pa da je tudi med desnimi razlika,tudi ameriški demokrati so desni,pa to je že druga zgodba
Odgovori
+2
4 2
Pegasus2
14. 04. 2026 09.44
Zdj pa se nj se sam z JJjem slika pa ga bo naša levajzarija k ga dans hval takoj prekrstila u fašista.
Odgovori
+3
3 0
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 09.50
Odličen namig! Le kaj poreče naš Ostareli abraz na to nadaljnjo madžarsko navezanost na Rusijo?
Odgovori
+1
2 1
kita 1111
14. 04. 2026 09.43
Nobena ekonomija se ne zaustavi zaradi novih PV Madžarka in Hrvaška sta zgradila v Reki popolnoma novo rafinerijo ravno z namenom predelave Ruske nafte to sicer še Hrvaška malo bremza ampak se bo tudi to počasi uredilo
Odgovori
+4
5 1
optimist11
14. 04. 2026 09.35
Bravo. Kakšne so možnosti v EU, da se zahtevajo predčasne volitve? Sedanje vodstvo je že zdavnaj izgubilo kompas. Prav tako ne razumem zakaj se še vedno podpira Rute-ja???
Odgovori
+5
6 1
Banion
14. 04. 2026 09.33
politika, jasno da si ne more dovoliti podražitva energentov ker bo narod takoj spet za orbana
Odgovori
+2
3 1
Samo navijač
14. 04. 2026 09.32
Cakam na komentar ukrajinske zgube 😁😁😁
Odgovori
+5
6 1
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 09.57
za samo: A to je tvoje merilo, kdo je zguba. Namreč vsaka država, ki jo napade velika država. Če kdo jutri napade Slovenijo, Srbijo..., bomo po tem tvojem odličnem načelnem merilu tudi v teh državah zgube. Malo povprašaj naokrog, ali se vsi strinjajo s tvojo strokovnostjo in rodoljubnostjo.
Odgovori
-1
2 3
Vakalunga
14. 04. 2026 09.28
Jasno je, da je novi izvoljeni samo podaljšek ORBANA, to boste videli kmalu..Če odstopi od RUSKIH energentov, bo njegov pogreb prej kot v letu dni.
Odgovori
+5
6 1
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.01
Zanimivo, da ga ne Orban ne naš Ostareli abraz ne smatrata za Orbanov podaljšek. Vsi so poklapani. A je Orban vsaj čestital zmago Magyarju.
Odgovori
0 0
tech
14. 04. 2026 09.28
Verjetno ga ni Orban poklical za mu čestitat, ampak ga opozorit, da nesreča nikoli ne počiva.
Odgovori
+0
1 1
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.05
Zlasti pa Orbana zanima, ali ga bodo kaj preganjali zaradi korupcije. Nesreča nikoli ne počiva. Stevanović ga ne bi, saj je Putinov prijatelj.
Odgovori
0 0
NIKI 2
14. 04. 2026 09.26
Edino logično.Tudi vsak od nas ko gre v trgovino in pogleda na ceno in če je nek izdelek primerljive kvalitete cenejši ga pač kupiš. Zelo redki so kateri kupujejo po poreklu,se pravi NAFTA je iz ZAE ali recimo iz Savdske Arabije ne bomo je kupili ker te dežele ne spoštujejo pravic žensk morajo biti pokrite bikinke na plaži prepovedane itd.Kupili bomo od ZDA kjer so bolj demokratični. EU pa je z Ursolo in Kajo tako zmagala glede šopinga.
Odgovori
+5
6 1
Slash
14. 04. 2026 09.23
Haha vas je nategnil, ko zajce !
Odgovori
+5
5 0
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.10
Res je, zato so pri nas pripadniki Ostarelega obraza še vedno z dolgimi nosovi. Niti čestitali mu ni za zmago, si moreš misliti.
Odgovori
0 0
karjola
14. 04. 2026 09.20
Po Titu Tito.
Odgovori
+6
7 1
Cervantes Saavedra
14. 04. 2026 10.11
za karjola: Zakaj naš Ostareli abraz ne misli tako?
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641