Magyar za predsednico predlaga šahovsko velemojstrico

"Že desetletja je ime Judit Polgar sinonim za talent in vztrajnost," je na družbenih omrežjih zapisal Peter Magyar in med drugim izpostavil številne dosežke šahovske velemojstrice, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Spoštovanje, ki jo obdaja, ne izhaja iz politične pripadnosti ali povezav, temveč iz njenega izjemnega talenta, prizadevnosti, neprimerljive vztrajnosti in integritete. (...) Osebno bi mi bilo v veliko čast, če bi nominacijo sprejela," je še dejal, navaja madžarska tiskovna agencija MTI.