Majhne in nadležne: pršice kvarijo dopust v Istri

V Istri bijejo boj z malimi nadležnimi insekti. Gre za tako imenovane jesenske pršice, najbolj na udaru pa je puljska obala na območju med Fažano in Medulinom. V eno od tamkajšnjih turističnih ambulant je po pomoč prišla tudi družina iz Beograda, kjer hčerka že več noči ne spi zaradi izjemno srbečih izpuščajev.

"Šlo je za ugrize, videti je bilo kot mozoljček ali kot po piku ose. Tega zdaj ni več, vse se je nekako združilo v en velik izpuščaj, vendar sem se prestrašila, ker so se danes pojavili novi," je povedala mama Cvetana Tadić.

Samo to ambulanto zaradi podobnih težav dnevno obišče od 10 do 15 ljudi. Po besedah zdravnika družinske medicine Ivana Slipčevića jih je ta teden nekaj manj, medtem ko jih je bilo pretekli teden res veliko. "Izpuščaji so nenavadnega videza, veliko rdečih lis po vsem telesu. To zelo, zelo srbi," je še dodal.

Pršice se v glavnem zadržujejo v suhi travi in grmovju, napadajo tudi na plažah, zelo jim ustrezajo visoke temperature. Zaradi letošnjega izjemno toplega in suhega poletja so se močno namnožile. S prostim očesom jih ne vidimo, a njihove ličinke oziroma larve mimogrede poberemo, ko se premikamo po njihovem življenjskem prostoru.

"Pršica na koži začne proces hranjenja, tako da izbljuva svoje prebavne sokove," je pojasnil Nediljko Landeka z Zavoda za javno zdravstvo Istrske županije. Ti insekti torej ne sesajo krvi, kot denimo komarji, ampak v kožo vbrizgajo snov z encimi, ki topijo kožno tkivo in ga tako sesajo. To povzroča neznosno srbenje in pri nekaterih tudi sekundarno infekcijo.

Kljub nevšečnostim je panika odveč, pa miri dermatologinja Bernarda Mišanović Marković: "Pršice ne prenašajo nobene nalezljive bolezni, vendar pri občutljivejših ljudeh sprožijo izrazite alergijske reakcije. Gre za lokalno reakcijo, kjer je buren odziv, vendar to ne more ogroziti življenja."

Nadlogo zdravimo z antihistaminiki in protivnetno kremo, pomembno pa je, da se po prihodu iz narave takoj oprhamo z ne pretoplo vodo, oblačila pa operemo pri najmanj 60 stopinjah Celzija.