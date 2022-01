Majhno argentinsko mesto prizadela invazija hroščev

Po razlagi biologov in drugih strokovnjakov se je to zgodilo zaradi velike količine padavin v kombinaciji z visokimi temperaturami. To povzroča množično razmnoževanje hroščev, ki so preplavili parke, vrtove in strehe hiš, kjer se čez dan poskrijejo v temne kotičke. Župan mesta Christian Echegaray je za medijsko hišo AP povedal, da so mestne oblasti ugasnile ulične luči, z namenom, da se nezaželeni obiskovalci umaknejo drugam. Ta taktika preganjanja invazivnih vrst naj bi delovala in povzročila strm padec števila hroščev.