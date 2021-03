Bidnov pes Major vpleten v incident, zato je moral zapustiti Belo hišo

Pes Major, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden novembra 2018 posvojil v zavetišču za živali v Delawaru, je bil namreč vpleten v, kot je opisal eden od prisotnih,"incident z grizenjem" s pripadnikom varnostne službe Bele hiše. Natančno stanje žrtve ni znano, vendar je bil dogodek očitno dovolj resen, da so psa nato preselili v Bidnov družinski dom v mestu Wilmington v Delawaru.

Major, ki je star 3 leta, je mlajši od obeh Bidnovih psov in je že večkrat pokazal vznemirjeno vedenje, vključno s skakanjem in lajanjem na osebje in varnostnike. Starejši od Bidnovih nemških ovčarjev, Champ, ima približno 13 let in je zaradi starosti fizično manj aktiven. Champ in Major sta se v Belo hišo preselila januarja, manj kot teden dni po Bidnovi inavguraciji.