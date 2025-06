Majorka ustregla domačinom: s plaž bodo odstranili 1700 ležalnikov

Prebivalci Španije in njenih otokov se že več let pritožujejo zaradi masovnega turizma, zaradi česar cene nastanitev, hrane in drugih storitev naraščajo tudi za domačine, na trgu ob tem primanjkuje prostih (najemnih) stanovanj, ceste so polne turistov. Na Majorki pa so v zadnjem času protestniki nezadovoljstvo izrazili tudi zaradi prezasedenosti plaž. Na tem španskem otoku bodo tako zaradi protestov proti turizmu s plaž odstranili 1700 ležalnikov.