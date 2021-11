Potnik hlinil slabost, po zasilnem pristanku na španska tla zbežalo 23 ljudi

Letalo je iz Casablance poletelo proti Carigradu, vendar so ga preusmerili v Palmo de Mallorco, ko je na krovu prišlo do nujnega primera. Videti je bilo, kot da je enega izmed potnikov obšla slabost in nato je izgubil zavest.

Ko pa so pristali na otoku in je ponj prišlo reševalno vozilo, se je nemudoma ovedel in skupaj še z 22 drugimi stekel z letala. Med tistimi, ki jih je policija uspela ujeti, je bil nazadnje tudi on, ostali pa so se porazgubili v noč. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so zdravniki po pregledu ugotovili, da mu čisto nič ne manjka. Ovadili so ga zaradi pomoči pri nezakonitem vstopu v državo.

Do sobote popoldne je policiji uspelo izslediti ducat letaliških ubežnikov, še vedno pa iščejo tiste, za katere menijo, da jim je uspelo preplezati ograjo na letališču in se skriti nekje na otoku, piše lokalni časnik Majorca Daily Buletin.

Zaradi incidenta je bilo letališče več ur zaprto, 16 letal, ki bi morala takrat vzleteti, so prizemljili, trinajsterico prihajajočih pa so preusmerili na bližnjo Ibizo.