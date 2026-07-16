Makarska po prepovedi prodaje alkohola: domačini zadovoljni, trgovci zaskrbljeni

V makarskih trgovinicah s spominki likerji, žgane in druge alkoholne pijače od poznih večernih ur do jutra ne bodo več za prodajo, ampak le še za okras. "Groza. Katastrofa. Te tri, štiri mesece živimo od turizma, v Makarski, kjer ljudje nimajo kam iti, pa zdaj še ta prepoved," je dejala ena izmed prodajalk v trgovini s spominki. Da prepoved ne bo škodila samo njim, ampak turizmu nasploh, pravijo tudi lastniki pekarn, slaščičarn in kioskov, saj velja tudi zanje.

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"Ne bi bilo treba dati nobene prepovedi, ker mislim, da bi morali imeti ljudje svobodo, da pijejo, kar želijo," pa je poudaril eden izmed natakarjev v baru. "Mislim, da prepoved ni bila potrebna, strinjam pa se za mlajše od 18 let, vsi starejši pa imajo izbiro, kaj želijo piti," je dodal drugi, čeprav so restavracije, bari in drugi gostinski lokali izvzeti iz uredbe. So si pa oddahnili številni domačini. "Mladi res kupujejo preveč alkohola v teh malih kioskih in se opijajo na ulicah," je povedala prebivalka Makarske. Z njo se je strinjala tudi turistka iz Švedske, ki je komentirala, da je prepoved morda dobra "zato, da ljudje ne bodo popivali na ulicah".