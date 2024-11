Makedonka pri 61 letih prvič postala mati

Deček tehta 2,35 kilograma, velik pa je 48 centimetrov. Po navedbah bolnišnice se novorojenček in mati počutita odlično in sta danes že zapustila porodnišnico.

Ženska je otroka rodila po 37 letih zakona, desetih zunajtelesnih oploditvah in prav toliko spontanih splavih, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Otrokov oče je star 65 let.

Novopečena mati, katere imena niso objavili, je rodila po zunajtelesni oploditvi z lastnimi celicami, je povedala direktorica skopske ginekološke klinike Irena Aleksioska Papestiev.

"Rojstvo otroka Petra pri 61-letni pacientki kaže, da v svetu medicine ni več meja," je na novinarski konferenci dejala direktorica. Kot je povedala, so zdravniki pacientko med nosečnostjo pozorno spremljali, saj so jih diagnosticirali hipertenzijo in sladkorno bolezen.

Novica je sprožila veliko komentarjev, med drugim tudi takih, ki so Petrovo rojstvo označili za čudež, srečo in tudi vztrajnost. Nekaj pa je gotovo, in sicer da je veselje mamice in očeta neizmerno, poročajo skopski mediji.

V Severni Makedoniji ni starostne omejitve za ženske, ki uporabljajo postopek in vitro pri zdravljenju neplodnosti.