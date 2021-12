Makedonske socialdemokrate bo po Zaevu vodil Dimitar Kovačevski

"Smo odgovorni za vse, kar se dogaja v stranki in državi, potrebujemo močno in enotno SDSM, ki ima jasne cilje in energijo za dejanja," je povedal Kovačevski. Zdajšnji namestnik finančnega ministra Kovačevski je zbral 37.649 glasov, kar je precej več kot protikandidata. Jovan Despotovski je namreč zbral 3319 glasov, Frosina Remenski pa 2836, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Zaev je bil za predsednika SDSM izbran leta 2013, odstopil pa je po lokalnih volitvah 31. oktobra letos, na katerih so socialdemokrati zabeležili velike izgube. Odstop je napovedal tudi s položaja predsednika vlade Severne Makedonije, a si je nato premislil in umaknil odstopno izjavo. Za zdaj ni jasno, kaj bo izvolitev novega predsednika SDSM pomenila za položaj predsednika vlade.