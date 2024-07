Makedonski župan hvaležen slovenskim enotam: Če bi prišli pozneje, bi bili mrtvi

Povedal nam je, da je bil 17. julija okoli 13.30 na planini Ogražden skupaj s tremi gasilci in tremi civilisti, ki imajo hiše v bližini požarišča. "Koordiniral sem helikopterje za gašenje požara, gasilci pa so prišli, da bi preprečili širjenje ognja. Odločili smo se, da si vzamemo odmor, da pojemo in nadaljujemo, ko se vrnejo helikopterji, ki so odšli na točenje goriva," razlaga.

Posadki Slovenske vojske in Policije sta se vrnili s štiridnevne misije v Severni Makedoniji, kjer sta s helikopterjema pomagali gasiti obširne požare. Še posebej sta se ekipi dokazali v zahtevni evakuaciji skupine ljudi, ki jih je obkrožil ogenj. Med njimi so bili trije civilisti, trije gasilci in župan Mestne občine Novo Selo Gjorge Božinov , ki je za naš portal opisal grozljivo situacijo, v kateri so se znašli.

Nemudoma je na pomoč poklical dva helikopterja, da bi začela gasiti ogenj okoli njih, da bi lahko šli na varno. Na kraj sta v 45 minutah prihitela dva slovenska – helikopter AS AL 532 Cougar Slovenske vojske s šestčlansko posadko in policijski helikopter Agusta Westland AW 169 s tričlansko posadko.

A slabih deset minut pozneje je ogenj pokazal, kako hitro se lahko situacija povsem spremeni. "Okoli 13.40 se je zaradi visokih temperatur in močnega vetra ogenj nenadoma razširil in nas obkrožil z vseh strani. Takoj smo se premaknili na višjo lego, a nam je požar žal zaprl vse kopenske poti," pojasnjuje in dodaja, da sta se tako ogenj kot gost dim začela krepiti in hitro širiti.

'Zmanjkovalo nam je kisika, če bi prišli samo 30 minut pozneje, bi se zadušili'

"Zmanjkovalo nam je kisika, z vseh štirih strani smo bili obdani z dimom in ognjem. Piloti so naredili dva kroga in kljub mojim zahtevam, naj gasijo z vodo in nam odprejo pot do makadamske ceste, so ukazali evakuacijo. V tistem trenutku se niti jaz niti ostali, ki so bili z mano, nismo zavedali, v kakšni smrtni nevarnosti smo se znašli," je povedal.

"Pilota sta z vojaškim helikopterjem pristala na izjemno strmem terenu, leva stran helikopterja pa je dejansko lebdela v zraku," je povedal in dodal, da so jim takoj ukazali vkrcanje.

Aleš Mlekuš iz slovenske Policije je pojasnil, da so s policijskim helikopterjem metali vodo, da so zajezili požar, Slovenska vojska pa se je spustila na tla in rešila ljudi. Major Primož Pintar je povedal, da so bili ljudje, ki so jih reševali, že na prvi pogled videti omamljeni od dima.