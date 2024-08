'Mala Concordia' je potonila v 60 sekundah, iskanje šesterice se nadaljuje

Superjahta, ki je plula pod britansko zastavo, se nahaja na globini približno 50 metrov in leži na boku, po besedah potapljačev pa je nepoškodovana, poroča Ansa. Potopljeno ladjo so opisali kot "malo Concordio" (ladjo za križarjenje, ki je leta 2012 nasedla ob obalo otoka Giglio op. a.). Iskalna akcija je zahtevna, saj imajo potapljači na voljo le skupno 12 minut, da dosežejo jadrnico, vstopijo vanjo in se vrnejo na površje.

Do zdaj so reševalci v morju našli eno truplo, gre za člana posadke, kuharja Richarda Tomasa . Kot je za BBC povedal njegov prijatelj, Gareth Williams , je Thomasa poznal 30 let, skupaj sta namreč odraščala na karibskem otoku Antigva. "Pred dnevi mi je dejal, da bo delal še dve sezoni, da bo lahko popravil hišo svojih staršev. Oboževal je jadranje, a je bil utrujen," je povedal Williams.

15 preživelih se medtem nahaja v letovišču Domina Zagarella v Santa Flavii. Na lokaciji je organiziran tudi sedež preiskovalcev in reševalcev. Britansko ministrstvo za promet je v Italijo napotilo svoje štiri preiskovalce, preživelim, ki so v šoku, pa oporo nudi tudi britanski veleposlanik v Italiji Edward Llewellyn. "To je tragedija, prišel sem z veleposlaništva s svojimi kolegi, da bi podprl in poskušal pomagati britanskim državljanom. Srečal sem se s prefektom, obalno stražo in gasilsko brigado, da bi ponudil svojo podporo pri izvajanju preiskav in se jim zahvalil za to, kar delajo," je komentiral.