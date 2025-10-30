Mala francoska vasica, iz katere se širijo omamne vonjave

Pozna jesen je čas za kostanje. S stojnic na ulicah večine evropskih mest se širi vonj po pečenih kostanjih. Še posebej omamno pa diši v majhni vasici v francoski Provansi z zgolj 2000 prebivalci. Te dni namreč v vasi poteka tradicionalni 42. festival kostanja. Praznovanje vsako leto privabi na desettisoče lačnih obiskovalcev. Zakaj je najbolj cenjen kostanj prav iz te vasice?