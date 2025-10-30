Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mala francoska vasica, iz katere se širijo omamne vonjave

Pariz, 30. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
0

Pozna jesen je čas za kostanje. S stojnic na ulicah večine evropskih mest se širi vonj po pečenih kostanjih. Še posebej omamno pa diši v majhni vasici v francoski Provansi z zgolj 2000 prebivalci. Te dni namreč v vasi poteka tradicionalni 42. festival kostanja. Praznovanje vsako leto privabi na desettisoče lačnih obiskovalcev. Zakaj je najbolj cenjen kostanj prav iz te vasice?

kostanj francija provansa stojnice tekmovanje
Naslednji članek

Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

Naslednji članek

Na obletnico poplav, ki so terjale več kot 200 žrtev, svojci pozivajo k odstopu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330