Mala Klara pohitela, rodila se je kar pred sosedovo hišo v Pakoštanih

Ker porodnica od bolečine ni mogla niti hoditi, je Tihomirjev brat pripeljal avto, s katerim so se želeli odpeljati do bolnišnice. A par ni prispel niti do vozila, ko je ženi odtekla voda. "Na srečo je ni zgrabila panika, mi je pa vseeno naročila, naj pokličem rešilca, kar sem tudi nemudoma storil," je povedal za portal Zadarski List .

"Bil sem živčen, a Barbara je bila mirna," danes pripoveduje Tihomir Vukoja , oče deklice Klare , ko se spominja njenega zanimivega rojstva. "Ostalim otrokom sem še pripravil zajtrk, žena pa se je medtem začela pripravljati. Sam sem nato otroke odpeljal k staršem, ki živijo v sosednji hiši, ko pa sem se vrnil, so se popadki nenadoma začeli stopnjevati, postajali so tudi daljši in močnejši," je dejal.

Naposled sta le prišla do avta, a več kot 10 metrov nista uspela narediti. Dete je bilo namreč pripravljeno na rojstvo. "Ustavili smo kar na sosedovem parkirišču, na makadamu, žena pa nam je naročila, naj prinesemo brisače, vodo in rjuhe. Med porodom nas je nato vodila, vedela je, kaj vse je treba narediti in kako," je dodal Tihomir. Čeprav je bil to njun tretji otrok, je porodu prisostvoval prvič.

Povedal je, da se je vse odvilo zelo hitro, trajalo je le kakšnih 10 minut, nato pa je bila deklica že v rokah očeta. Kmalu za tem so prišli tudi reševalci, ki pa so bili nad prizorom presenečeni. Mislili so namreč, da porod še vedno poteka, ne pa da je otrok že na svetu. "Ženo in hčerko so pregledali ter prerezali popkovino," je še dejal Tihomir ter dodal, da ga prijatelji zdaj v šali kličejo kar "babica".

Kot še poroča Net.hr, sta bili tako mama kot dojenčica že odpuščeni iz bolnišnice.