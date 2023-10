Mala levinja Kiki iz Srbije je poginila

Ob tem so zapisali, da upajo, da se takšni primeri mučenja živali s strani brezvestnih ljudi, ne bodo več dogajali. "Primer levinje Kiki je žal pokazal, da dokler obstajajo ljudje, ki divje živali kupujejo za zabavo, ne da bi preverili pogoje za njihovo vzrejo, bomo v zavetišča dobili razne mučene živali, od ptic z zalepljenimi kljuni, do živali, ki so ostale brez zraka v zaprtih škatlah, pa tudi takšne, kot je majhna levinja."

Spomnimo

Ob cesti ob obrobju mesta Subotica, blizu madžarske meje, so levinjo našli v visoki travi, kako se je pa tam znašla še zdaj ni jasno. Odpeljali so jo v bližnji živalski vrt Palić, ob sprejemu pa je bila v zelo slabem stanju. Od dehidracije, slabe krvne slike, raznih vnetij, anemije, do parazitov in zlomljene nogice. Poleg tega levinja ni jedla.