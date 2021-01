Malčanskemu brivcu dosmrtna zaporna kazen

"Nikakršnega dvoma ni, da je obsojenec namerno storil kazniva dejanja in da se je zavedal, da so ta dejanja prepovedana, še posebej če upoštevamo, da je bil za podobna dejanja že prej obsojen. Sodišče je pri odločanju glede kazni upoštevalo vse olajševalne in oteževalne okoliščine," je dejala sodnica Savićeva. V obrazložitvi je sodnica zapisala tudi, da je malčanski brivec deklici zadal težke telesne poškodbe.

Celotno sojenje je sicer potekalo za zaprtimi vrati zaradi zaščite mladoletne žrtve, obsodba pa je bila javna. Ob izreku sodbe so bili v dvorani prisotni številni novinarji in tudi družina mladoletnice. Obsojenca pa po poročanju televizije N1 ni bilo.

Malo po 11. uri je sodnica Tamara Savić z višjega sodišča v Nišu 48-letnega Ninoslava Jovanovića iz Malče v Srbiji spoznala za krivega ugrabitve in zlorabe 12-letne deklice iz Suvog Dola pri Nišu. Za ugrabitev, mučenje in zlorabo mladoletnice mu je odredila dosmrtno zaporno kazen.

Gre za prvostopenjsko obsodbo. 48-letnik je trenutno v priporu in čaka, da ga bodo prestavili v zapor. To je prva izrečena dosmrtna kazen v Srbiji, potem ko so maja 2019 uvedli dosmrtno zaporno kazen brez možnosti izpusta.

Jovanović je 12-letnico ugrabil 20. decembra 2019 v kraju Brzi Brod pri Nišu, ko se je deklica vračala iz šole. V avtomobil jo je zvabil pod pretvezo, da je novi hišnik v njeni šoli. Deklico so po 10 dneh obsežne iskalne akcije, v kateri je sodelovalo več sto policistov in lokalnih prebivalcev, našli v kraju Pasjača. 12-letnica je imela več modric in poškodb, zato so jo takoj odpeljali v bolnišnico v Nišu. 48-letnika so prijeli šele po 17 dneh obsežne iskalne akcije, in sicer na pokopališču v njegovi rojstni vasi Malča.

Jovanović, ki je bil že večkrat zaprt zaradi posilstva, poskusa posilstva, tatvine in goljufij, je pred tem v zaporu prestal že več kot 22 let. Vzdevek "malčanski brivec" se ga je prijel zato, ker je znan po tem, da svojim žrtvam obrije lase ali jih ostriže.