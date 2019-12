Malčanski brivec še vedno na begu, 12-letna Monika okreva v bolnišnici

12-letno deklico iz vasi Suvi, Moniko Karimanović , so po desetih dneh našli živo in zdravo . Deklico je iskalo več sto ljudi, Srbija je bila na nogah – moški, ki jo je ugrabil, 46-letni Ninoslav Jovanović, je namreč večkrat pravnomočno obsojeni ugrabitelj, posiljevalec in pedofil. Poznan je tudi pod vzdevkom Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel. Srbski mediji poročajo, da je tudi Moniki, ki je še vedno v bolnišnici, ostrigel lase.

Deklico so našli v bližini kraja Svrljiški Miljkovac, od koder prihaja mati domnevnega ugrabitelja. Čeprav so mediji sprva poročali o najrazličnejših krajih, kjer naj bi Moniko našli, se je zdaj izkazalo, da jo je Jovanović očitno skrival v nekdanji, zapuščeni hiši svoje mame. Kot poroča Kurir, je ugrabitelj pri sebi imel telefon, ki pa ga vse do včeraj ni prižgal. Takoj, ko je to storil, so ga locirali, hkrati pa ga je opazil eden izmed prebivalcev tamkajšnje vasi. Ko je Jovanović ugotovil, da bodo prišli, je Moniko pustil v hiši in pobegnil. Očividec je policiji povedal, da ima ugrabitelj nož, drugega orožja pa ni videl.

Jovanovića so januarja lani predčasno izpustili iz zapora, kjer je prestajal 15-letno zaporno kazen zaradi ugrabitve in posilstva mladega dekleta. Prvič se je v zaporu znašel leta 1996, ko so ga zaradi posilstva dekleta obsodili na deset let zapora, nato pa predčasno izpustili po devetih letih. Pred kratkim je v zaporu odsedel še dodatnih pet mesecev, ker je nadlegoval neko žensko preko družbenih omrežij.

12-letnica je po poročanju tujih medijev v stabilnem stanju in komunicira z zdravniki ter policisti. Kot piše Kurir, ima po telesu vidne modrice. Z njo so starši in babica, bila pa naj bi v stanju težkega šoka in izčrpana. Tudi ona je potrdila besede očividca, da je Jovanović oborožen z nožem, povedala pa jim je tudi, da ji je, preden je pobegnil, dejal: "Živ jim v roke ne bom padel." Policija naj bi mu bila za petami, prepričani pa so, da države ni zapustil in da se še vedno nahaja v bližini Niša. Iščejo ga policijski psi, pa tudi helikopterske enote – Jovanović naj bi bežal peš.

Spomnimo

Jovanović je Moniko ugrabil 20. decembra okoli 7.30 zjutraj, ko je bila na poti v šolo v Brzem Brodu. Delal je kot gradbenik na eni od hiš v njeni vasi, 12-letnico pa je najbrž več dni opazoval. Usodnega petka je ukradel avtomobil in ugrabil dekle, ki jo je nato iskalo več sto ljudi. Pomagali so tudi lovci in dobronamerni državljani, številni taksisti pa so na pomoč priskočili tako, da so ljudi brezplačno prevažali na kraje, kjer je potekalo iskanje dekleta.