Malček padel v jašek, mama skočila za njim

V Združenem kraljestvu je ženska skočila v jašek, da bi rešila svojega 18-mesečnega sina, ki je padel skozi odprtino. Dogodek, ki ga je posnela kamera, nameščena v bližini, je hitro zakrožil po spletu.

Strašljiv incident se je zgodil v nedeljo, ko se je 23-letna Amy Blyth s sinom Theom sprehajala v Ashfordu v Kentu. Na posnetku je videti, kako se mama in sinček sprehodita mimo jaška, naenkrat pa se deček obrne in gre nazaj proti njemu. Mama, ki se obrne in gre za dečkom, želi 18-mesečnega sinčka tik pred jaškom prijeti za roko, ko ta nenadoma zgrmi v jašek. Blythova brez premisleka odvrže telefon, odkrije pokrov jaška in skoči v jašek ter ven potegne Thea, prekritega z odplakami. Izkušnjo je delila na svoji strani na Facebooku.

"Včerajšnji dan je bil daleč najbolj grozljiv in najbolj travmatičen v mojem življenju," je zapisala in dodala, da si ni nikoli mislila, da bo 'zlomila' pokrov jaška, da bi rešila svojega "ubogega otroka, ki bi lahko včeraj, ko je padel v odplake, umrl". Ko se je pokrov vdal in je sin padel v jašek, ni vedela, kaj lahko pričakuje, je še zapisala, saj je mislila, da je mrtev. "A ko sem odkrila pokrov, je stal in me klical na pomoč. Teh klicev ne bom nikoli pozabila. Na srečo sem se lahko spravila v jašek in potegnila svojega Thea ven, medtem ko so na naju padale fekalije," je delila svojo grozljivo izkušnjo.

icon-expand Reševanje otroka iz jaška FOTO: Posnetek zaslona