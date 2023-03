Malček stekel za strupenjačo, nato na dvorišču odkrili gnezdo s 110 jajci

Družina je namreč tekom marca na dvorišču odkrila med sedem in deset kačjih mladičev. Zdaj pa so na zemljišču odkrili še enega mladiča, ko je dveletni otrok po dvorišču zasledoval kačo, ne da bi vedel, kako nevarna je žival v resnici.

Organizacija Wild Conservation je prejšnji teden na spletu zapisala, da so njihovi zaposleni posredovali pri družini v Sydneyju, kjer naj bi opazili "rjavo kačo". "Takšne prijave dobimo pogosto, vendar se je tokrat izkazalo za nekaj popolnoma drugega," so zapisali v organizaciji.

Pri družini so se tako po klicu na pomoč oglasili predstavniki organizacije, ki so v bližini hiše kmalu odkrili 110 že izvaljenih jajc vzhodne rjave kače – vrste zelo strupenih kač iz družine Elapidae. Kot so povedali strokovnjaki, ki dnevno rokujejo s takšnimi živalmi, so bila jajca najverjetneje izvaljena v obdobju več let, pripadala pa naj bi več različnim samicam rjave kače. Vendar pa to kaže na skupno ali vsaj letno gnezdišče.

Kmalu so na dvorišču strokovnjaki tudi opazili prvo strupenjačo, ko so dvignili kamnito ploščo, pa so pod njo zagledali še 3-metrsko rdečetrebušno črno kačo, ki je prav tako strupena, vendar je manj verjetno, da bi s svojim pikom ubila človeka. Nato pa je izpod plošče "z bliskovito hitrostjo" spolzela še ena dvometrska vzhodna rjava kača.

"Dve večji kači sta se morda hranili z na novo izleženimi rjavimi kačami," so dejali strokovnjaki iz organizacije Wild Conservation. Lahko pa so se kače le "družile" na isti lokaciji. "Na lokacijo se bomo znova vrnili in nadzorovali odstranitev kamnite poti ter varno premestitev morebitnih novih kač," so še zapisali na spletu.

Vzhodna rjava kača je druga najbolj strupena kopenska kača na svetu. V njenem strupu najdemo tako nevrotoksine kot strjevalce krvi. Njen strup lahko tako pri človeku paralizira srčno in pljučno živčevje.