Malček zdrsnil iz vozila in se za las izognil kolesom, mamo pridržali

Videoposnetek, ki ga je očividec objavil na spletu, namreč prikazuje črn Mercedes, ki se mu med zavijanjem v križišču odprejo sovoznikova vrata, iz vozila pa na cestišče zdrsne 19-mesečni otrok. Malček se med padcem za las izogne kolesom črnega vozila, na srečo pa je tudi voznik avtomobila za njimi še pravočasno ustavil in preprečil tragedijo.

Kot poročajo ameriški mediji, so oblasti po incidentu, ki se je zgodil v zvezni državi Kalifornija, pridržale 35-letno Jacqueline Marie Hernandez , ki jo sumijo kaznivega dejanja zlorabe otroka. A ženska se je po plačilu varščine že vrnila na prostost, primer pa je zdaj v rokah okrožnega državnega tožilstva okrožja Orange.

Preiskovalci pravijo, da je v času incidenta črnega terenca vozila prav mama otroka. Na posnetku je sicer videti, kako voznik izstopi iz avtomobila, pobere otroka, nato pa nadaljuje z vožnjo.

"Imam dvojčka iste starosti in vedno sedita zadaj v avtosedežu. Ne razumem, zakaj se nekomu zdi prav, da ima dojenčka na sprednjem sedežu in brez varnostnih pasov. Poleg tega obstaja tudi tveganje, da dojenček odpre vrata," je za portal abc7.com dejala Natalie Quintanilla, ki je videoposnetek prijavila policiji.

Dodala je, da njena pisarna stoji prav na križišču, kjer se je zgodil incident. "To je prometna ulica," je ob tem poudarila. Ko je obvestila policijo, je sicer ugotovila, da je prva, ki jim je prijavila dogodek, ki se je zgodil 20. januarja.

A po njeni prijavi in objavi posnetka na spletu, ki je kmalu postal viralen, se je policiji javila tudi priča, ki jo je vodila do Hernandezove.

Sosed 35-letnice je medtem dejanja matere opravičeval, češ da vsi delajo napake. "Presenečen sem bil, da so jo sploh aretirali," je dejal in dodal, da je ženska dobra oseba, zato upa, da ne bo utrpela hujših posledic.

Policisti so sporočili, da je otrok utrpel poškodbe, ki so skladne s padcem, in da so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Malček si bo sicer po pričakovanjih popolnoma opomogel.