Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Malček zdrsnil iz vozila in se za las izognil kolesom, mamo pridržali

Orange, 28. 01. 2026 12.48 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Incident v Kaliforniji (X)

Na spletu se je pojavil posnetek, ki je zgrozil svetovno javnost. Prikazuje namreč, kako sredi gostega prometa v križišču iz vozila pade 19-mesečni otrok in skoraj pristane pod kolesi avtomobila. Primer je zdaj v rokah ameriškega okrožnega državnega tožilstva okrožja Orange, zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe otroka pa so pridržali tudi 35-letno mamo otroka.

Kot poročajo ameriški mediji, so oblasti po incidentu, ki se je zgodil v zvezni državi Kalifornija, pridržale 35-letno Jacqueline Marie Hernandez, ki jo sumijo kaznivega dejanja zlorabe otroka. A ženska se je po plačilu varščine že vrnila na prostost, primer pa je zdaj v rokah okrožnega državnega tožilstva okrožja Orange.

Videoposnetek, ki ga je očividec objavil na spletu, namreč prikazuje črn Mercedes, ki se mu med zavijanjem v križišču odprejo sovoznikova vrata, iz vozila pa na cestišče zdrsne 19-mesečni otrok. Malček se med padcem za las izogne kolesom črnega vozila, na srečo pa je tudi voznik avtomobila za njimi še pravočasno ustavil in preprečil tragedijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preiskovalci pravijo, da je v času incidenta črnega terenca vozila prav mama otroka. Na posnetku je sicer videti, kako voznik izstopi iz avtomobila, pobere otroka, nato pa nadaljuje z vožnjo.

"Imam dvojčka iste starosti in vedno sedita zadaj v avtosedežu. Ne razumem, zakaj se nekomu zdi prav, da ima dojenčka na sprednjem sedežu in brez varnostnih pasov. Poleg tega obstaja tudi tveganje, da dojenček odpre vrata," je za portal abc7.com dejala Natalie Quintanilla, ki je videoposnetek prijavila policiji.

Dodala je, da njena pisarna stoji prav na križišču, kjer se je zgodil incident. "To je prometna ulica," je ob tem poudarila. Ko je obvestila policijo, je sicer ugotovila, da je prva, ki jim je prijavila dogodek, ki se je zgodil 20. januarja.

A po njeni prijavi in objavi posnetka na spletu, ki je kmalu postal viralen, se je policiji javila tudi priča, ki jo je vodila do Hernandezove.

Sosed 35-letnice je medtem dejanja matere opravičeval, češ da vsi delajo napake. "Presenečen sem bil, da so jo sploh aretirali," je dejal in dodal, da je ženska dobra oseba, zato upa, da ne bo utrpela hujših posledic.

Policisti so sporočili, da je otrok utrpel poškodbe, ki so skladne s padcem, in da so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Malček si bo sicer po pričakovanjih popolnoma opomogel.

kalifornija malček zda incident

Na Tasmaniji našli posmrtne ostanke, domnevno pogrešane Belgijke

Kriv je: poslanki v penino zmešal ekstazi, da bi jo zlorabil

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
28. 01. 2026 14.54
V Ameriki pa so očitno res skoraj vsi že retardirani. Če jih niso ugrabili nezemljani in delali na njih poskuse, so ji preganjali seskvoči- jetiji ali pa druga bitja. Ali pa jim padajo otroci na ovinku iz vozila. Tako da je Trump ne glede na razvit poden še kar v redu.
Odgovori
0 0
stoinena
28. 01. 2026 14.35
rodi lahko vsaka.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469