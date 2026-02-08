Naslovnica
Tujina

Malčica, ki jo je pridržal ICE, naj bi ostala brez zdravil in skoraj umrla

Dilley, 08. 02. 2026 16.52 pred 53 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
Deklica Amalia

Da je malčica, ki jo je skupaj s staršema pridržala ameriška Služba za priseljevanje in carine, ostala brez zdravil in posledično skoraj umrla, trdi pravnica Elora Mukherjee, ki je zoper ICE vložila tožbo. Agenti so družino v deportacijski center prepeljali 11. decembra, nakar je deklica hudo zbolela. Starša naj bi jo najmanj osemkrat peljala v ambulanto azilnega doma, kjer pa naj bi jo oskrbeli le z osnovnimi zdravili proti vročini. Do sredine januarja se je dekličino zdravstveno stanje že tako poslabšalo, da je morala v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili številne okužbe, a so jo po desetih dneh odpustili nazaj v 'domačo' oskrbo – v center za pridržane migrante. Tam pa naj bi družini nadalje odrekali zdravila, izhaja iz tožbe. Družino, ki je v ZDA prebežala iz Venezuele so šele nedavno izpustili na prostost.

18-mesečno deklico Amalio so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) skupaj s starši pridržali 11. decembra lani. Družino so namestili v deportacijski center Dilley v Teksasu. Kmalu po tem je malčica hudo zbolela. 

"1. januarja je dobila visoko vročino, začela je bruhati, imela drisko in težave z dihanjem. Starša sta jo najmanj osemkrat peljala v ambulanto deportacijskega centra, a je vsakič prejela za osnovna zdravila proti vročini. Do sredine januarja je deklica že tako oslabela, da je raven kisika v krvi nevarno padla. Šele takrat sta jo lahko odpeljala v bolnišnico, kjer pa sta bili z mamo ves čas pod strogim nadzorom agentov ICE. Oče je moral ostati v centru, brez možnosti stikov z njima. Deklici so diagnosticirali okužbo s covidom-19, respiratorni sincicijski virus, virusni bronhitis in pljučnico ter jo priključili na dodatni kisik," izhaja iz tožbe.

Malo Amalio so hudo bolno sprejeli v bolnišnico, a so jo nato vrnili nazaj v azilni dom v Dilleyu (na fotografiji), brez ustrezne medicinske oskrbe, je zapisno v tožbi.
Malo Amalio so hudo bolno sprejeli v bolnišnico, a so jo nato vrnili nazaj v azilni dom v Dilleyu (na fotografiji), brez ustrezne medicinske oskrbe, je zapisno v tožbi.
FOTO: AP

"Po desetih dneh v pediatrični bolnišnici Metodist v San Antoniu so Amalijo zaradi izbruha ošpic vrnili v azilni dom. Izgubila je 10-odstotkov teže, nazaj so jo poslali z inhalatorjem, zdravili za lažje dihanje in prehranskimi napitki, a so jim v pripornem centru vse to zasegli. Družina je bila tako prisiljena vsak dan ure in ure na mrazu čakati v vrsti za predpisana zdravila, ki pa naj bi jim jih vsakič zavrnili," je še navedeno.

Družini na pomoč priskočila šele profesorica prava

Zdravniki naj bi po poročanju NBC News sicer odsvetovali vrnitev deklice v azilni dom. "Otrok se sooča z visokim tveganjem za dekompenzacijo in smrt," je opozoril eden od zdravnikov. Kljub pozivom medicinske stroke, pa so družino izpustili šele v petek – potem ko je profesorica na Pravni fakulteti Columbija in vodja Centra za pravice migrantov Elora Mukherjee vložila zahtevo za nujno pomoč. "Amalije sploh nikoli ne bi smeli pridržati. V Dilleyju je skoraj umrla," je dejala Mukherjeejeva in dodala, da ICE staršema še vedno ni izročil zdravniških receptov in dekličinega rojstnega lista.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Amalijina starša Kheilin Valero Marcano in Stiven Arrieta Prieto sta leta 2024 v ZDA prebežala iz Venezuele. Sklicujoč se na politično preganjanje v domovini, sta zase in za hčerko, ki se je med potjo rodila v Mehiki, v Ameriki zaprosila za azil. "Izpolnjevala sta vse zahteve in se redno javljala organom za priseljevanje. A so ti družino med eno od teh prijav pridržali. Center v Dilleyju, kamor so jih odpeljali, je od njihovega prejšnjega prebivališča oddaljen več kot 800 kilometrov," razlaga pravnica.

Mukherjeejeva je ob tem pozvala k izpustitvi na stotine pridržanih otrok in družin. Kot je opozorila, nimajo dovolj pitne vode, ne oskrbe s primerno hrano, nobene možnosti izobraževanja in ustrezne zdravstvene oskrbe. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost se na obtožbe še ni odzvalo. Podjetje CoreCivic, ki upravlja z zavetiščem v Dilleyu, pa je na novinarska vprašanja o primeru male Amalije in njene družine ter razmer v centru odgovorilo, da je "zdravje in varnost tistih, ki so nam zaupani v oskrbo" njihova navišja prioriteta.

Amalija ICE deportacijski center Dilley bolezen

Orban v predvolilnem govoru Ukrajino označil za sovražnico

Nič več zvočnikov, na otok Capri le skupine z največ 40 ljudmi

KOMENTARJI6

FreedomMan
08. 02. 2026 17.45
Mokre sanje Mahnića, da bi enkrat imeli tu isti ICE, kot ga gledamo v Ameriki.
Odgovori
0 0
JOKS klub
08. 02. 2026 17.38
Novodobna taborišča in nekateri tukaj to podpirate.
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
08. 02. 2026 17.38
Ta družina je prebežala iz Venezuele, zdaj pa bi ZDA to delale še v Venezueli
Odgovori
0 0
Bolfenk2
08. 02. 2026 17.24
Kaj je sedaj kriv agent ICE, ki opravlja svoje delo ali neodgovorni stsrši, ki so ilegalno vdrli v ZDA?
Odgovori
-3
2 5
PridiNaVIDMAX
08. 02. 2026 17.10
In kdo je kriv??
Odgovori
+0
1 1
Renee Nicole Good v spomin
08. 02. 2026 17.25
banda desničarska...gestapo trumpa ice
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
