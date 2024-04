Malčica v sobi slišala 'pošasti'. V stenah našli ogromen panj in 60.000 čebel

No, o podobnih pošastih v sobi je govorila tudi triletna deklica Saylor Class , ki je mami povedala, da lahko te male grozljive zverinice v steni celo sliši. Starši so seveda sprva mislili, da ima hči le bujno domišljijo, a kljub temu jima je bilo ob njenih besedah nelagodno.

Starša sta deklici pokazala risanko Pošasti iz omare, Saylor pa sta nato dala steklenico vode, ji povedala, da gre za posebno tekočino proti pošastim ter da lahko z njo poškropi vse pošasti v sobi. Vendar pa tudi to ni pomagalo, poroča BBC . Triletnica je namreč v mesecih, ki so sledili, postala še bolj vztrajna, da se nekaj skriva v njeni omari.

Njena zgodba je dobila nekoliko več smisla, ko je dekličina mama Ashley Massis Class v bližini podstrešja in dimnika opazila večje skupine čebel. Starša sta tako pomislila, da je njuna hči morda slišala brenčanje žuželk. Poklicala sta podjetje za zatiranje škodljivcev, ki je ob pregledu ugotovilo, da gre za medonosne čebele – v ZDA zaščiteno vrsto.

Čebelar je ugotovil, da so žuželke na podstrešju nad spalnico deklice osem mesecev gradilne ogromen panj. S termovizijsko kamero je pregledal stene v spalnici triletnice in "zasvetile so kot božično drevo", je povedala njena mama. V stenah je odkril med 55 tisoč in 65 tisoč čebel ter kar 45 kilogramov satovja.