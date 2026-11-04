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Malčico naj bi pretepla do smrti, policija aretirala oba starša

Novi Sad, 04. 11. 2026 16.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Dojenčkove nogice

Srbski policisti so po smrti enoletne deklice aretirali njena starša. 33-letna mama naj bi malčico pretepla do smrti, 54-letnega očeta deklice pa so pristojni pridržali zaradi suma, da hčeri ni nudil potrebne pomoči.

Po smrti eno leto stare deklice v Novem Sadu so srbske oblasti aretirale 33-letno mamo in 54-letnega očeta deklice, poroča Blic.

Kot je sporočilo višje javno tožilstvo v Novem Sadu, sumijo, da je enoletna deklica umrla zaradi poškodb, ki naj bi jih utrpela, ko jo je njena mama večkrat udarila. 33-letnica je tako osumljena storitve kaznivega dejanja umora na grozovit način, za kar bi bila lahko osumljenka kaznovana celo z dosmrtno ječo.

Očeta medtem sumijo, da deklici ni zagotovil ustrezne pomoči, zaradi česar bi ga lahko doletela zaporna kazen od treh mesecev do petih let.

Zločin naj bi se zgodil 2. novembra zvečer, preiskovalci pa so med preiskavo že zavarovali več materialnih dokazov in sledi.

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