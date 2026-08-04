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Malčka pustili v avtomobilu, umrl zaradi vročinske kapi

Corralejo, 04. 08. 2026 08.15 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Dojenček v otroškem sedežu

V bolnišnici v Las Palmasu, glavnem mestu Gran Canarie, je po vročinski kapi umrl 20-mesečni otrok. Lokalni mediji poročajo, da naj bi ga eden od staršev pustil v razgretem avtomobilu. Gre za prvo smrtno žrtev vročine na Kanarskih otokih to poletje.

Na Fuerteventuri je ta konec tedna zaradi vročinske kapi umrl 20-mesečni otrok, poročajo španski mediji.

Tragedija se je zgodila pretekli konec tedna. Otrok je v soboto utrpel vročinsko kap, zaradi resnosti stanja pa so ga s helikopterjem prepeljali iz Splošne bolnišnice Fuerteventura v Bolnišnico za matere in otroke v Las Palmasu na Gran Canarii. A zdravniki mu niso mogli več pomagati. V nedeljo zgodaj zjutraj je umrl, poroča španski 20Minutos.

Okoliščine dogodka še niso povsem jasne. Lokalni mediji poročajo, da je oče 20-mesečnega dečka za par trenutkov nepazljivosti pustil v vozilu. Prav tako ni jasno, od kod je družina prihajala oz. ali so bili domačini ali turisti.

Za celotno območje Kanarskih otokov sicer veljajo različne stopnje opozoril zaradi visokih temperatur; za gorska območja ter južna, vzhodna in zahodna pobočja Gran Canarie je razglašen rdeči alarm zaradi temperatur, ki presegajo 40 stopinj, medtem ko za Fuerteventuro že od petka velja rumeni alarm.

Gre za prvo smrtno žrtev vročine na Kanarskih otokih to poletje.

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KOMENTARJI3

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Ramzess
04. 08. 2026 09.49
Kot da ni dovolj otroka še prevažajo, zapravljen čas, potem pa rečejo umrl.
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
04. 08. 2026 09.38
Kako lahko otroka pozabiš v avtu? Jaz še ključev ali denarnice ne pozabim.
Odgovori
+2
2 0
pisarniški stol
04. 08. 2026 09.36
V prvi vrsti gre za smrtno žrtev neodgovornosti staršev in ne vročine. RIP malček.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
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